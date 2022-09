Kuki Zalazar destacó ayer la “competencia” que existe en el ataque deportivista y aseguró que está listo para jugar este fin de semana si Borja Jiménez así lo decide. “Creo que hay un equipo muy bueno y tenemos gran competencia en ataque. Me veo listo para jugar. He estado entrenando con la Ponferradina, hice toda la pretemporada y estoy preparado. Si el míster decide que juegue el domingo, lo daré todo por el equipo”, aseguró el atacante blanquiazul ayer en su presentación en la ciudad deportiva de Abegondo.

Una de las últimas incorporaciones del Deportivo en el mercado de verano que se clausuró la semana pasada aclaró también cuál es su posición sobre el campo. “Siempre he jugado de delantero. De 9. Con el paso de los años me fueron poniendo de 10 y en la Ponferradina me pusieron en banda. Nunca había jugado ahí, pero uno aprende y son experiencias buenas para el futuro. Pero donde mejor me encuentro es jugando de 9 o 10”, señaló.

Zalazar también desveló cómo se gestó su fichaje por el Deportivo procedente de la Ponferradina. “Cuando el Dépor me llamó, no lo dudé. Quería salir de Ponferrada. Tenía dos años de contrato y estaba en Segunda, pero tenía pocos minutos. Quería sentirme importante y cuando te llama un equipo como el Deportivo es difícil decirle que no. Es un histórico, club y afición de Primera y estoy ilusionado”, manifestó.