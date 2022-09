Pablo Martínez, el último de los doce refuerzos contratados por el Deportivo para esta temporada, solo lleva entrenando esta semana con el grupo. Desconoce si entrará en la lista para el partido del domingo en Mérida (12.00 horas) pero, en cualquier caso, considera que todavía no está para competir. “Para debutar de momento creo que es muy temprano porque me falta ritmo. Dentro de una o dos semanas sería perfecto”, explicó durante su presentación como nuevo futbolista blanquiazul.

Asegura que la bienvenida al Dépor ha sido “increíble” y que lo recibieron “como si llevara aquí dos o tres años”. “Me siento ya en casa”, dijo el central, con muchas ganas de ayudar al equipo a conseguir el ascenso. “El objetivo es muy claro, es subir, y vamos a hacer todo para que se realice”, prometió.

Cuando le llamó Carlos Rosende dijo “sí inmediatamente” porque le atraía la idea de jugar en el Deportivo. “Tengo 33, me quedan pocos años de fútbol y quiero disfrutar un montón. Venir otra vez a España era un sueño y no pensaba que se iba a realizar. Solo siento placer”, añadió el veterano defensa francés, con una amplio currículum en el fútbol de su país pero también con experiencia en España tras su paso por el filial del Mallorca.

“Borja [Jiménez] me ha llamado porque tengo experiencia de nivel alto, jugué seis años en la primera francesa. Estoy aquí para ayudar a los que no tienen esa experiencia, pero por lo que he visto en los enrtrenamientos, todos la tienen. Se juega muy bien. Entonces, trataré de ayudar al equipo nada más”, concluyó Pablo Martínez, muy contento por la “afición de locura” que tiene el Deportivo.