Borja Jiménez, amante de la continuidad y de pisar sobre seguro, no prepara muchos cambios para el AD Mérida-Deportivo de este domingo, el partido con el equipo coruñés se estrena a domicilio en esta liga. El técnico abulense podría incluso repetir equipo, aunque mantiene la duda de Víctor Narro, que ha estado lesionado gran parte de la semana. Si el balear no llegase a tiempo, Ibai Gómez, Kuki Zalazar y, sobre todo, Rubén Díez, que dejó una gran sensación saliendo del banquillo ante La Balona, son los candidatos a suplirle. Aun así, el plan a es que juegue el ex del Valladolid Promesas.

No se esperan novedades en el resto de posiciones con Ian Mackay en la portería y Antoñito, Lapeña, Jaime y Raúl Carnero en defensa. Quizás no para este partido, pero una posición que estará discutido en breve es el de lateral derecho. Trilli oposita a quitarle el puesto al ex del Cartagena. El mediocentro será, en un principio, de nuevo para Álex y Villares, aunque Isi Gómez se mantiene en la recámara. En la zona de enganches, los insustituibles Alberto Quiles y Mario Soriano acompañarán a Narro o a su sustituto. Gorka Santamaría se mantendrá en punta.