El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, subrayó al final del partido en Mérida las dificultades que se encontraron. El técnico blanquiazul reconoció los aprietos que pasaron sus jugadores y destacó que supieron resistir tras el gol de Raúl Carnero. “Nos ha costado mucho a los dos equipos. En la primera parte dimos al menos sensación de control. En la segunda, es normal: juegas fuera de casa y no estás cómodo, pero son tres puntos muy buenos y un buen resultado fuera de casa. Hemos ganado, que es lo más importante, con la sensación de que el año pasado este partido se nos habría escapado”, resumió Borja Jiménez acerca del partido en el estadio Romano. “Ha habido momentos de partido en los que nos defendían con seis o siete jugadores en última línea y no entendíamos que los teníamos que sacar de ahí. No es fácil atacar líneas tan pobladas, nos pasa a nosotros y a más equipos, hay que poner en valor lo conseguido”, añadió.

0-1 | Dépor de mínimos, botín máximo Las altas temperaturas en la localidad extremeña a la hora del partido condicionaron el encuentro, que tuvo que modificar su horario original —estaba inicialmente previsto el sábado a las nueve de la noche—, pero el entrenador deportivista indicó que afectó a los dos por igual. “Hacía mucho calor. La hora que había fijada antes era la mejor y hay que adaptarse, pero esto no nos ha beneficiado a nosotros, ni al Mérida ni al espectáculo. Aunque ya les dije a los jugadores que tampoco podemos utilizar la excusa del calor para justificar un resultado”, reflexionó el técnico. Borja Jiménez se refirió a las soluciones que tuvo que buscar para inclinar el partido a favor del Deportivo. “Es de esos partidos que te exigen muchísimo como entrenador porque no terminas de encontrar cómodo al equipo. Hemos estado moviendo mucho desde la primera pausa. La exigencia ha sido alta a nivel mental”, señaló. “Cuando veo algo que creo que podemos mejorar, intento moverlo en el minuto que sea. He sido un entrenador intervencionista durante toda mi carrera. Con Rubén queríamos aparecer en zona de tres cuartos y con Olabe, tener más control”, apuntó acerca de los cambios en el descanso de Kuki Zalazar y Álex Bergantiños. Así te contamos el AD Mérida - Deportivo El Deportivo volvió a mostrarse muy espeso en determinados tramos del partido y sufrió especialmente en los contragolpes del Mérida. El conjunto extremeño creó mucho peligro en las transiciones y en no pocas ocasiones cogió a la defensa blanquiazul desprotegida. “El año pasado fue el run run de los centros laterales y en este puede ser el de las transiciones. Al final te tienen que atacar de alguna manera. No le doy mucha importancia y que nos saquen más transiciones como las de hoy, que apenas han tenido impacto”, razonó Borja Jiménez. El entrenador deportivista también se pronunció sobre la escasa claridad que tuvo el equipo en las acciones ofensivas. “Se lo digo mucho a los jugadores, son situaciones de centros que vimos ayer en zonas que había que atacar y hoy no hemos llegado. Los centros han ido ahí, pero no estaban los jugadores. Y luego otro tipo de centros, tirar un balón a ver si lo rematamos no me gusta, porque generalmente es una transición”, destacó Borja Jiménez.