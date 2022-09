La espina de Lotina con Raúl Carnero

No era el que más llamaba la atención de su generación de Abegondo y debutó antes que muchos. Regresó al Dépor sin levantar la voz y es el primer fichaje que marca. Raúl Carnero, doce años después, vive una segunda etapa que le reconcilia con ese sentimiento blanquiazul que nunca le ha abandonado y que le ofrece una oportunidad de verdad en el primer equipo tras aquella experiencia interruptus de 2010.

Lotina, el hombre que le dio la alternativa, recuerda a “aquel chaval tímido y muy bien educado” que puso sobre el césped por las necesidades y atendiendo a sus cualidades y a los consejos de Tito Ramallo. “Andábamos sin lateral zurdo por la lesión de Filipe y, como tenía calidad, era zurdo y su salida de balón era buena, le dimos algunos partidos. La verdad es que lo hizo bastante bien”, apunta quien se alegra de su largo “historial en equipos de Primera y Segunda” en la última década.

Regresó Filipe para los últimos partidos de aquella temporada, justo a tiempo para colocarlo en el mercado, previo paso a su salida al Atlético. Se abrió entonces un agujero negro en el lateral izquierdo del Dépor, que desde el club se intentó llenar con Morel, Rindaroy y hasta Stopira, mientras Raúl, de vuelta al filial, no entraba en los planes del primer equipo. Al final, Manuel Pablo, Laure y Seoane aparecieron a pierna cambiada por esa posición, él no. Se acabó yendo en el verano de 2011. “Cuando fichas a gente y piensas que está jugando en otras ligas, te haces una idea de que están más hechos, pero... Estábamos acostumbrados al nivel de Filipe y sustituirlo no era fácil. Visto lo visto... Siempre nos pasa a los entrenadores. Traes a un jugador pensando que es mejor que lo tienes y luego... Una de las durezas del cargo es tomar decisiones para todo y, a veces, no aciertas”, lamenta.

Lotina se alegra del regreso de Raúl, aún teniendo contrato garantizado en Primera, algo que cree que “dice mucho de él”. “Si lo hace es porque quiere ayudar al equipo de su tierra y porque quiere ser protagonista. Son gente de casa, tienen experiencia, han visto al equipo en Primera y ese sentimiento que tienen es muy importante”, razona.