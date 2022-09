Ian Mackay reconoció esta mañana que “el margen de mejora es amplio”, porque “es el principio de temporada y el equipo está en línea de construcción”, pero celebra por encima de todo que el Deportivo haya arrancado con dos victorias en sus dos primeros encuentros, aunque la imagen no haya sido la mejor. “No todos los partidos se van a ganar con brillantez. No lo consiguen en Primera División los mejores equipos, y nosotros tampoco. Hay gente que dice que prefiere perder y jugar bien, pero yo prefiero ganar aunque juguemos mal. Durante la semana se corrige mejor cuando llevas los tres puntos en el casillero que cuando no consigues la victoria”, apuntó el portero blanquiazul.

Ian Mackay, camino del olimpo coruñés El coruñés, recientemente renovado hasta 2024, está “muy contento” por haber ampliado su contrato con el club de su vida. “Intento aportar todo lo que puedo dentro y fuera e intento ayudar a los más jóvenes y, sobre todo, llevar al Dépor a donde debe estar”, expresó esta mañana desde la sala de prensa de Riazor. Reconoce que pudo regresar a Segunda División este verano, ya que “hubo interés de algún equipo” de categoría superior, pero ni se lo planteó porque su único deseo era seguir en el Deportivo. “Estoy donde quiero estar”, zanjó. Mackay resalta la importancia de “hacer de Riazor un fortín” y enfoca hacia el partido del domingo (19.00 horas) ante el Pontevedra, un “rival difícil” que pondrá a prueba la fiabilidad del Deportivo como local. “De aquí se tienen que escapar muy pocos puntos”, recalcó el guardameta del equipo coruñés antes del entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana en Riazor.