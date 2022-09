Borja Jiménez aprovechó la sesión a puerta cerrada de ayer en Riazor para organizar un partido de once contra once a campo completo en el que avanzó en la preparación táctica del encuentro del domingo ante el Pontevedra (19.00 horas, TVG-2 e InSports.tv). El único futbolista que no pudo participar en ese ensayo general fue Borja Granero, que sigue al margen recuperándose de unas molestias en un aductor que ya le impidieron entrar en la lista para la visita del pasado fin de semana a Mérida. El valenciano está prácticamente descartado para el primer duelo gallego de la temporada. Sigue con entrenamiento individualizado, supervisado por el readaptador Álex Canosa.

La de ayer no fue la única sesión de la semana en Riazor, ya que tras el ensayo matinal de hoy en Abegondo, la plantilla regresará mañana por la tarde al estadio (17.30 horas) para ultimar la preparación del encuentro ante el Pontevedra, correspondiente a la cuarta jornada de Primera RFEF.