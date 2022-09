El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, analizó esta mañana la visita del Pontevedra el domingo a Riazor (19.00 horas) y las sensaciones alrededor del equipo después de los dos primeros partidos disputados. El técnico destacó que no considera excesivas las críticas recibidas por el juego, especialmente en Mérida la semana pasada. "No creo que sean exageradas. El nivel de exigencia es máximo aquí. Nosotros siempre nos exigimos al máximo y respetamos lo que piense la afición. No es algo que me sorprenda. Es imposible jugar bien, arrollar al rival y marcar muchos goles", reflexionó Borja Jiménez.

El Deportivo recibirá el domingo al Pontevedra en Riazor, al que el entrenador blanquiazul no considera un conjunto típico recién ascendido. "Les he podido ver dos veces en directo, que para mí tiene mucho valor para conocer al rival. Nos vamos a encontrar un equipo con propuesta alegre, con dos mediocentros de mucho talento, un lateral de mucho recorrido como Ángel, Brais entre líneas, un buen banquillo, y arriba a Charles y Rufo los conocemos todos. Es un equipo muy completo. No tiene nada que ver con un recién ascendido y nos va a poner las cosas muy difíciles", resumió Borja.