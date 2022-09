“El míster me pide que sea yo, un chico atrevido y echado para adelante”

Titular en los dos partidos que ha disputado el Deportivo, Víctor Narro (Palma de Mallorca, 1999) espera seguir creciendo de la mano del equipo para destapar lo antes posible su mejor versión, la de un futbolista distinto, rebosante de talento y desborde, y llamado a marcar diferencias en Primera RFEF. De momento, se siente “muy contento y agradecido por la confianza” que le está dando Borja Jiménez y espera “devolvérsela con trabajo y, si puede ser, con goles y asistencias”.

¿Cómo va ese tobillo que se torció la semana pasada y que le impidió trabajar con normalidad?

Ahí va. Me está molestando un poco. Seguimos con el tratamiento cada día, y nada, a jugar vendado y tener sensaciones en los entrenamientos y en el partido. Pero bueno, quiero tranquilizar a la gente porque va mejor.

¿Lo mermó en Mérida?

Me molestó sobre todo en la parte final con la carga de todo el partido, el cansancio y una entrada que recibí alrededor del minuto 70 y que me lo dobló un poco, pero bueno, lo llevaba vendado, así que bien.

¿Qué balance hace de estos dos primeros partidos?

Sobre todo quiero destacar los seis puntos. Hemos sacado seis de seis y al final es lo que se pide aquí, puntuar en todos los partidos y, si puede ser, con una victoria. Yo creo que el balance es positivo.

¿El margen de mejora es amplio?

Eso seguro. Tenemos que mejorar muchas cosas, como las transiciones y un poco el juego posicional, pero al final lo importante y como se consigue el objetivo es con las victorias.

La imagen no fue la mejor, ni contra la Balona ni tampoco en Mérida.

Desde fuera se puede ver así, se puede ver que al final no hicimos un juego muy vistoso, sobre todo en el segundo partido, pero es lo que digo, tenemos un margen de mejora superamplio. Acabamos de empezar, son los primeros partidos. El otro día en Mérida al final también nos afecta el calor, tanto a ellos como a nosotros, aunque ellos también están más acostumbrados al calor y a su campo. Era un césped nuevo que no estaba en las mejores condiciones, aunque no estoy diciendo que eso sea una excusa. Al final lo importante y como se va a conseguir el objetivo es sacando los tres puntos en cada partido. Estoy seguro de que jugaremos mejor.

¿Le falta mucho para sentirse a tope y alcanzar su mejor nivel?

Bueno, depende de los momentos del partido, del planteamiento de nuestro juego, del planteamiento del rival, de dónde estén los espacios… Ahora estoy jugando en una posición que el año pasado no era habitual. Yo jugaba por la derecha y ahora me toca por la izquierda. Se trata un poco de adaptarme a donde me pida el míster.

¿Cuál es su preferencia?

No tengo ninguna. He jugado varios años en la izquierda, en la derecha, por dentro de mediapunta, o sea que no tengo una preferencia.

¿Qué es lo que le pide el míster?

A nivel defensivo, que defienda, que ayude a mis compañeros, y a nivel de ataque que sea yo, como me ha visto en pretemporada y me vio el año pasado, o sea un chico atrevido y echado para adelante.

¿Qué recibimiento se ha encontrado en el club y en la ciudad?

Sensacional. No tengo ninguna pega por parte de nadie. El recibimiento en el club, increíble desde el minuto uno, tanto de los compañeros como de la gente que trabaja en el club, y en A Coruña igual. La afición es espectacular. El otro día en Riazor fue increíble, con esa sensación de sentirte futbolista profesional. Le doy las gracias a la afición.

¿Los capitanes le están ayudando especialmente o todos en general?

Todos en general. Sí que es verdad que yo he tenido mucho contacto con Ian [Mackay] y me llevo superbién con él. De hecho, antes de llegar aquí se puso en contacto conmigo y gracias a él me he ido adaptando a los compañeros aquí, conociéndolos los días antes de empezar a entrenar. Le doy también las gracias a él por hacer eso.

¿Qué referencias tiene del próximo rival, el Pontevedra?

Todos los partidos son más o menos lo mismo en cuanto a nivel de exigencia. Cualquier equipo en esta categoría te puede ganar. Será un rival agresivo, como todos, que intentará ganar, ya sea en Riazor o en la vuelta en su campo.

¿En casa es en donde se cimenta el objetivo del ascenso?

Riazor tiene que ser un fortín. No podemos dejar que se nos escape ningún punto, o los menos posibles. Al final, algún punto se te puede escapar, porque la competición es muy larga, pero es eso, sacar los mayores puntos posibles en casa, y fuera puntuar siempre.

¿Preocupa la facilidad con la que los rivales crean peligro a la contra?

Sí que es verdad que la primera parte contra la Balona nos cogieron en unas cuantas transiciones. Sí es un aspecto que tenemos que mejorar, pero tenemos mucho espacio para mejorar y trabajar en los entrenamientos, como lo estamos haciendo. Estoy seguro de que lo vamos a mejorar, tanto eso como otras cosas en las que hay que hacerlo.

¿Le falta mucho para llegar a su mejor nivel?

Al final yo lo llamo adaptación. Vienes a un equipo nuevo, hay compañeros del año pasado, pero los nuevos no estamos acostumbrados a jugar con ellos. Tiene que pasar un tiempo para adaptarnos, para conocernos a nivel grupal, y también para que me conozcan a nivel individual, mis características y todo. Paciencia, que es la jornada dos, llevamos seis puntos y yo creo que va todo fenomenal.

Dos partidos, y los dos titular.

Sí, estoy muy contento y agradecido por la confianza que me está dando el míster. Y nada, eso a devolvérselo con trabajo y, si puede ser, con goles y asistencias.