El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, reconoció después del empate contra el Pontevedra el mal partido que hizo su equipo, pero recomendó mantener la tranquilidad. “Con siete puntos de nueve nos no podemos ponernos nerviosos en la jornada tres, por el bien de todos. Hay que trabajar desde la calma. Hay que saber que todos vamos a fallar, es una liga muy competitiva. También hay que poner en valor lo que ha hecho el Pontevedra, que no nos ha permitido estar cómodos. Trabajar, trabajar y trabajar. Es la única fórmula que conozco”, reflexionó el técnico.

Borja Jiménez reconoció que la igualada acabó llegando más por empuje que por fútbol, principalmente por el apoyo que les transmitió la grada de Riazor. “Tenemos que estar tranquilos, por lo menos así lo veo yo”, insistió el técnico. “Hemos jugado tres partidos, es verdad que hoy la segunda parte es para ser crítica con lo que hemos hecho. Nos hemos enganchado gracias a la gente. Hay que trabajar eso. Veníamos de dos victorias, ahora viene un empate. Sabemos que la liga va a ser complicada, tenemos rivales del mismo talento y tenemos que ser más agresivos”, añadió.

El entrenador deportivista reconoció que la sensación final del partido fue “agridulce” por el resultado y las sensaciones mostradas. “Además de no ganar, la segunda parte no hemos estado bien. En la primera parte hemos hecho un gol y alguna situación clara con Antoñito, pero hemos estado impreciso en los envíos. Lo llevábamos controlado hasta tres cuartos rival, pero a raíz del gol nuestras distancias han sido mucho mayores y hemos estado imprecisos. Gracias a la gente, que ha empujado, ha conseguido que el rival se pusiera más tenso de lo que estaba y nos ha permitido conseguir un punto y tener alguna situación para ganar al final”, describió Borja Jiménez.

Los cambios en la segunda parte tampoco consiguieron cambiarle la cara al equipo, según indicó el entrenador blanquiazul. “Hemos conseguido la acción del gol. Llevábamos tiempo diciéndoselo a los mediocentros, sacar un jugador fuera ahí, pero no creo que los cambios hayan mejorado mucho al equipo de lo que veníamos haciendo hasta ese momento. Ha sido un poco el empujar del estadio lo que a nosotros nos ha activado, a raíz del gol, a ellos les ha cogido un poco de miedo. No he tenido la sensación de que ha estado mejor el equipo los últimos quince minutos. Teníamos que haber manejado mejor los 15 o 16 minutos después del gol. Podíamos haber generado alguna situación más clara”, razonó el técnico.

Borja Jiménez también se pronunció sobre el estilo que trata de implantar en el equipo y que por ahora no se está viendo reflejado en los partidos. “Estamos insistiendo mucho en cada entrenamiento en lo que queremos del equipo. Pero en cuanto a lo que ha sido la segunda parte hoy puede desconcertar, hemos estado desordenados y atacando. Teníamos ese desorden que a mí personalmente no me gusta. Hay equipos que se sienten cómodos en ese desorden, en esas transiciones. Para la gente es más vistoso, es ir, volver... pero la percepción que tenemos del equipo es que no está construido para eso. Hay que seguir reforzando las cosas que vamos haciendo bien y seguir trabajando”, apuntó el técnico tras el partido.