El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, reconoció esta mañana antes de recibir al Talavera que el equipo no se encuentra en su mejor momento de juego, pero recomendó calma. "No pensamos ahí dentro que estamos a nuestro mejor nivel, los jugadores no son tontos", admitió el técnico blanquiazul.

Couceiro mantiene su “total confianza” Borja recordó que el equipo todavía no ha perdido a pesar de las malas sensaciones que ha trasladado su juego y destacó que en pretemporada tampoco cedió ninguna derrota. "Los números del equipo son buenos, pero somos los primeros que somos muy autocríticos", reflexionó. El entrenador también se refirió a su figura por este arranque de curso y manifestó que espera que el ambiente mañana en Riazor sea "bueno". "No me siento presionado, lo he explicado mil veces", apuntó el técnico.