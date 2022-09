El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró al finalizar el partido contra el Talavera que las sensaciones fueron “buenas” a pesar de la sufrida victoria de los suyos. El técnico argumentó sus palabras por el volumen de ocasiones que acumuló el equipo.

“La sensación es buena. En la primera parte podíamos habernos ido 4-1 por lo menos, con situaciones claras y un palo. Hemos sido muy fiables en ataque. En la segunda parte entramos bien, nos hemos vuelto a adelantar, hemos tenido situaciones de victoria cerca del área. Es un partido solvente por parte del equipo, los chicos están muy contentos. Es la quinta jornada, llevamos once puntos y nos toca seguir hacia delante. Toca seguir cogiendo mejores sensaciones, ha sido un partido controlado en todo momento en líneas generales”, aseguró Borja Jiménez.

El entrenador blanquiazul también hizo balance del rendimiento del equipo después de los primeros cinco partidos. El Deportivo se puso a la misma altura que el resto de conjuntos del grupo tras recuperar el partido aplazado de la primera jornada.

“En cuanto a puntos conseguidos, ponemos el baremo en diez y hemos hecho uno más. Si hacemos de cada quince, once, serían suficientes para el objetivo”, argumentó. “Pero no nos tenemos que conformar, nos hubiese gustado ganar todos los partidos. En cuanto a puntuación, no es malo el bagaje. En cuanto a sensaciones, son buenas. En la primera fuimos superiores y en la segunda, con menos ocasiones, recuerdo la del gol, la de Víctor, la de Quiles... en cuanto a volumen quizá es el día de más en casa. Se va viendo una mejoría en cuanto al juego. Hay que ir viendo otros aspectos. No creo que el Talavera haya hecho muchas situaciones cercanas a gol. El equipo hoy ha dado una versión bastante mejor de lo que estaba dando”, insistió sobre el partido.

Borja Jiménez explicó los cambios que introdujo en el equipo, empezando por el cambio de sistema y la vuelta a los tres centrocampistas. “La idea que teníamos es la que se ha dado. Hemos conseguido atraer mucho en juego interior, con Rubén y Mario. Trilli y Víctor Narro nos fijaban la última línea, han tenido innumerables llegadas, situaciones muy claras de gol”, explicó. “Buscábamos, por cómo defendían ellos con extremos hundidos, el movimiento de apoyo dentro para encontrar situaciones fuera con mucha ventaja. La idea era llevar a Víctor a ese lateral izquierdo tan alto para que pudiésemos encontrar a un extremo y a Trilli, que es un jugador de mucho pie, tanto para dentro como para fuera, que es muy importante”, añadió.

El entrenador deportivista también desveló que Pablo Martínez y Trilli habían sido sustituidos por precaución. “Los dos primeros cambios han sido por lesión, tanto Pablo Martínez como Trilli. Pablo ha sido más fatiga, un poco como le ha pasado a Olabe, que más que lesión es que no podían más. Trilli tiene una pequeña dolencia en el psoas y esperamos que no sea nada importante. Lo de Pablo estaba pactado, era minutaje por sus sensaciones. La primera parte estaba más cansado pero tenemos la necesidad de que todos los jugadores tengan rodaje. Si no los ponemos a rodar nunca van a coger minutos y sentirse bien. Estamos contentos en ese aspecto”, apuntó.