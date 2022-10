A las 16.00 horas de ayer, Jorge Vilda, entrenador español de la selección absoluta femenina, hizo pública la lista de convocadas para los partidos ante Suecia, en El Arcángel de Córdoba el viernes 7 de octubre, y Estados Unidos, en El Sadar de Pamplona el martes 11.

En la misma no aparecía ninguna de las 15 jugadoras que solicitaron no ser convocadas. El madrileño incluyó a nueve jugadoras del Real Madrid, equipo que se ha mantenido al margen del motín, y ha tirado de futbolistas que han sido internacionales con anterioridad o de jóvenes que han vestido la camiseta de la selección en categorías inferiores. Entre ellas destacan cinco exjugadoras del Deportivo Abanca. Tres de ellas, como Teresa Abelleira, Athenea del Castillo y Misa ya son habituales, mientras que Nuria Rábano y María Méndez se estrenan en una lista.

Hasta seis jugadoras podrían debutar con la absoluta: Enith Salón, Ana Tejada, Nuria Rábano, María Méndez, Ane Azkona y Salma Paralluelo, aunque la delantera azulgrana había informado minutos antes de la lista que sufre molestias en el muslo izquierdo.

Media hora más tarde, a las 16.30, Vilda ofrecía una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la que comentaba la convocatoria y las ausencias de las jugadoras que renunciaron a acudir. El seleccionador arrancaba con el siguiente discurso: “Agradezco el apoyo de los entrenadores de categorías masculinas y femeninas y los mensajes de apoyo que he recibido. No deseo a nadie que pase por lo que yo estoy pasando estos días. Por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras se han podido deslizar ciertas dudas a que haya algo extradeportivo. Y es normal porque todo lo que se ha montado no es lógico si se trata de algo deportivo. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito por mi parte, reto a cualquiera que lo diga. A partir de ahí se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Por eso estoy yo aquí, por cuarta vez, para contestar la verdad porque con la verdad se llega lejos. Espero máximo respeto para las jugadoras que no están entre las 15 que renunciaron. Que no haya presión contra ellas”.

Posteriormente arrancó una rueda de prensa que se extendió durante una hora en la que confirmó que “en ningún momento me he planteado dejarlo. Llevamos mucho trabajando por esto y sé lo que podemos conseguir”. Preguntado por la solución señaló categóricamente: “Para mí la solución son las 23 convocadas. Hay cuatro fechas y un Mundial por delante”. Entre ellas no están Irene Paredes y Jenni Hermoso, de quien no habló “porque no están”. Vilda confesó sentirse “muy dolido. Yo no lo estoy llevando mal, pero a mi familia le está afectando. Estamos haciendo un ridículo mundial”.

El seleccionador confirmó que ha hablado con alguna de las rebeldes y dejó claro que “mi teléfono está abierto 24 horas y 7 días a la semana. Estamos abiertos al diálogo, tanto yo como la Federación. Hemos hablado con jugadoras. Sé escuchar y asumir errores”, aseguró Jorge Vilda.