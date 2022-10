El entrenador del San Fernando, Salva Ballesta, avanzó ayer que su equipo tratará de aprovechar la “obligación” que el Deportivo tiene de ganar todos sus compromisos. “Estamos hablando de un rival muy poderoso que tiene la obligación de ganar en todos los partidos y en todos los campos. Un rival que somos conscientes de que si no le empiezan a salir las cosas y el resultado empieza adverso no tengo la menor duda de que va a sentir esa afición que no lo va a entender. Con todo ese tipo de cosas hay que jugar”, manifestó el exjugador sobre la visita de su equipo a Riazor.

Salva Ballesta subrayó las ganas con las que sus jugadores afrontarán el encuentro. “Es un partido en el que hay mucha ilusión por parte de todo el mundo. Es un rival y un escenario donde lo que vale es ir con ganas, con esa ilusión que digo que requiere el enfrentarse a una gran plantilla en un gran estadio y de los que todos los queremos enfrentar tanto como entrenador como futbolista. Hay que disfrutar dentro de los parámetros que requiere competir. El equipo va a ir a por todas, no va a ir de visita”, aseguró. “Son partidos en los que hay que hacer las cosas muy bien, minimizar los errores y estar muy pendiente a todo. Es un equipo con mucha calidad individual, que concentra muchos jugadores en ataque, que trabaja con laterales altos. Pero nosotros hemos trabajado también nuestras armas para contrarrestar su potencial y para que salgan bien las cosas que hemos entrenado para hacerles daño”, indicó sobre el plan de partido que tratará de poner en práctica su equipo mañana en Riazor. Salva Ballesta también expuso cómo tratarán de contrarrestar el potencial del Deportivo. “Nosotros tenemos nuestra idea de atacar a su faceta defensiva. Está claro que su faceta defensiva no es la última línea, sino desde arriba. Incluso hay situaciones que presionan”, indicó. “Tiene jugadores importantísimos. Es un equipo que se expresa mucho en ataque y deja la parte de atrás un poco más desasistida. Está muy compensado, juega rápido, con jugadores inteligentes, mucha movilidad. Un equipo de los que también a los entrenadores les gusta entrenar”, resumió el entrenador del San Fernando sobre el Deportivo.