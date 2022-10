Álex Bergantiños lamentó la derrota y se mostró crítico con la imagen mostrada por los blanquiazules. “El equipo no supo generar más de lo que hicimos y no entendimos nada bien la manera de hacerles daño Encajamos un gol que no puede pasar a nivel profesional. Es un partido para olvidar. Tenemos que hacer más contra un equipo que solo se defendió”, manifestó el capitán.

Bergantiños también se refirió al nerviosismo que transmite el equipo. “Venimos de perder el play off y hay gente nueva que se está adaptando No sé si está pasando (tener nervios) o hay que mejorar. Muchos jugadores no estamos dando el nivel que tenemos. Tenemos que asumirlo y mejorar”, reflexionó acerca de los nervios del equipo. Álex se pronunció sobre los dificultades que muestra el conjunto deportivista para dominar los partidos e imponerse a los rivales individualmente. “Es cierto que el perfil de jugador que tenemos no es muy ganador de duelos. El año pasado lo suplíamos colectivamente”, razonó acerca del nivel de los jugadores.