El Dépor cayó en la trampa rival

El Deportivo fue muy superior al rival el domingo. Hizo un partido bastante completo en el que tuvo ocasiones de gol y mandó en el juego, pero se equivocó al entrar al trapo del San Fernando. El Dépor se desesperó y cayó en lo que quería el rival. Un equipo que quisiera dominar no entraría en disputas, discusiones... intentaría mover el balón constantemente. Ahí se equivocó, perdió mucho tiempo y al final se fue descentrando.

A lo que voy es que el Deportivo todavía no es capaz de alcanzar ese juego fluido que necesita para estar arriba y dominar. Aún no es el equipo que pueda dominar la categoría, está bastante lejos. Noto que esta temporada no hay esa diferencia de juego que podía existir la pasada. También creo que hay más igualdad y me parece que no va a haber las diferencias del curso anterior. Hay rivales más fuertes y no sé si habrá mejor plantilla que hace un año, eso lo veremos más adelante.

Cuando tienes buenos jugadores y necesitas formar un equipo campeón partes con la desventaja de que estás obligado a demostrar mucha fortaleza a todos los niveles. Si quieres estar arriba tienes que exponerte, ir a por el partido desde el principio, jugar mejor que el rival, minimizar los riesgos... Tienes que ser un equipo grande y al Deportivo le está costando. No puedes especular o ver qué pasa. Tiene que ser un equipo que defienda arriba, que presione, que lleve la iniciativa, que genere más ocasiones y que gane los partidos. La exigencia es muy grande y la pregunta es: ¿Están preparados los jugadores, el entrenador y el equipo para ello?

La temporada pasada muchos equipos tenían miedo por lo que representa el club, pero en esta no. Los rivales le están faltando al respeto al Deportivo, en el buen sentido. Vi al Pontevedra que quería el balón y disfrutar con él, eso es muy peligroso para el Dépor porque necesita hacerse respetar.

Lo que le está pasando al Deportivo es que está en una situación complicada. No tiene las ideas muy claras y los resultados no son buenos. Eso ha llevado al runrún de la afición, que puede generar aún más dudas. Ese es el gran peligro ahora mismo en cuanto al equipo.