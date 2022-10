Le acaba de quitar lo que un día le regaló. Más de un deportivista aún tiene sudores fríos cada vez que ve repetida esa parada de Lucho García de hace año y medio en Riazor ante el Pontevedra. Héroe anónimo con esa mano y ese grito liberador que evitó un descenso blanquiazul en cascada, se puso esta tarde la camiseta rival y la de villano para, con un par de atajadas, frustrar el triunfo de un Dépor de menos a más. Sin excesos, mereció el triunfo el conjunto verde ante un Rayo Majadahonda de perfil bajo y tocado, en plena rehabilitación. La segunda parte y, sobre todo, los últimos minutos descubren a un Deportivo lento y sin excesiva confianza, que quiso reaccionar y mostrar una mejor cara para llevarse los tres puntos. Contexto adverso y brotes verdes de dudoso enraizamiento. Sigue el grupo de Borja en el alambre y ya a siete puntos de la cabeza, compartida por Racing de Ferrol y Linares. Los nubarrones no se disipan.

La baja de Jaime Sánchez y las molestias de Álex Bergantiños empujaban al técnico a dar un giro a su apuesta. Se acababa la defensa de cinco y los tres pivotes. Sorprendía la suplencia de Roberto Olabe, de lo poco rescatable en las últimas semanas. De una media con él, el capitán y Villares a rodear al vilalbés de Mario Soriano y Rubén Díez. Otro mundo. Adiós al cemento, hola al toque. Edu Sousa se colocaba bajo palos y Raúl Carnero volvía al lateral posibilitando que Víctor Narro subiese al interior. Quiles se hacía otra vez con el '9' y Kuki Zalazar, a la banda. Otra vuelta de tuerca.

Los primeros minutos, dentro de la tónica de un fútbol menor y de exigencia justa, depararon un Dépor más suelto con la pelota, que llegaba con mayor facilidad a la zona entre los centrales y los mediocentros majariegos. Por ahí filtraba algún pase un Mario Soriano más retrasado participando de la creación. Todo a una velocidad justa y ayudado por la poca contundencia y empaque de los locales. Así se produjo un disparo de Zalazar que fue casi lo mejor de la primera parte. Llegaron más centros, uno de Raúl por la izquierda y un puñado de Antoñito por la derecha, pero entre la falta de rematador y la ausencia de precisión se convertían todos en jugadas al limbo. Malos controles, sin ideas. Profundamente inofensivos ambos equipos en ese tramo.

Ni siquiera aprovechó el Dépor en ese primer acto los riesgos del Rayo en la salida de balón, una característica inherente a los equipos de Alfredo. Gracias a esa apuesta extrema para la que cuenta con las dotes justas, pudo ganarle los dos partidos la temporada pasada al DUX. Este año le falta colmillo, precisión y nivel. Y, claro, en medio de todo ese humus, nunca se olvida de hacerle un regalito al rival, la marca de la casa en este inicio de temporada.

El que disfrutó esta vez de ese obsequio fue David Rodríguez, que llegó a plantarse ante un expeditivo Edu Sousa. Su parada evitó revivir los momentos de hace una semana ante el San Fernando. Siete días antes fue una pillería de Perales y tres disputas perdidas y esta vez fue una jugada de alevines entre Mario Soriano y Rubén Díez que sacaron en corto una falta lateral cuando habían subido los centrales para perderla casi al instante. La contra pudo ser una desgracia, otra más. Impropio del fútbol profesional.

El Dépor arrancó la segunda parte decidido a subir líneas, a ahogar con la pelota a su rival, a hacerle hibernar en su área. Quería jugar a otra velocidad, aunque siguiese faltándole precisión y confianza para atreverse a hacer cosas con el balón, a filtrar pases. Como si fuese un motor de combustión lenta llegó por momentos a un coger temperatura ante un rival timorato que logró pertrecharse bien. Incluso dispuso el equipo de Alfredo de una ocasión franca en un cabezazo de Salama en el único fallo de un Pablo Martínez que mejora en contundencia a Jaime Sánchez y a todos sus compañeros de zaga. Su único fallo. Ahí estaba, como en la primera parte, Edu Sousa para atajar sin problemas la pelota. Con él, el Dépor fichó experiencia bajo palos, temple en momentos extremos y partidos aislados, y se notó que jugaba su partido 225 en la tercera categoría nacional.

Fue una jugada prácticamente aislada esa ocasión del Rayo en el devenir del segundo acto. La pelota fue casi en todo momento del Dépor, la intención también era coruñesa, aunque le costase darle velocidad, traducir el dominio en presencia en el área y en ocasiones. Aun así, a pesar de todos los pesares y de sus dudas y de su cámara lenta perpetua, dispuso de tres ocasiones claras para marcar en un segundo acto que cocinó y en el que mereció desnivelar la balanza a su favor. Un palo de Kuki Zalazar y dos atajadas de Lucho García a disparos de Rubén Díez y Yeremay sobre la hora fueron unas credenciales más que sobradas para que llegase el 0-1. Imposible. Hasta la tuvo Gorka en un cabezazo en el descuento. Hoy no tocaba ganar. A veces porque no lo merece, otras porque se le niega el triunfo. El resultado es que el Dépor sigue penando, ya tiene déficit de puntos y las urgencias no cesan. Camina o revienta.