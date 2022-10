El exjugador deportivista Alfredo Santaelena debutará esta tarde en el banquillo del Rayo Majadahonda contra el Deportivo y aseguró que será un partido “especial” para él. “Está claro que el Deportivo es un equipo al que le tengo muchísimo cariño y coincide que también iba a ser el primer partido que iba a jugar con el DUX Internacional. Es un partido especial y me fastidia mucho jugar contra el Deportivo en esta categoría porque creo que el club merece estar mucho más arriba, en Primera División. Las circunstancias son las que son y creo que va a ser un partido disputado”, manifestó.

Alfredo describió al Deportivo como uno de los máximos aspirantes al ascenso, pero subrayó que tendrán sus opciones en el encuentro de esta tarde. “El Deportivo es un equipo hecho para estar primero en la clasificación. Tiene muy buenos jugadores y tiene un gran entrenador, pero no han empezado todo lo bien que de ellos se esperaba, como creo que nosotros”, reflexionó. “Tenemos que creer en nosotros más que fijarnos en los rivales y en sus virtudes”, añadió.

El histórico exjugador del Deportivo también se refirió a cómo han sido sus primeros días al frente del Rayo Majadahonda, que lo contrató esta semana para tratar de enderezar su mala dinámica de resultados. “El recibimiento ha sido positivo. Cuando tiene que salir un compañero tiene que llegar otro y me ha tocado a mí. He visto buena actitud, buena predisposición de los jugadores y buenas sensaciones. Los entrenadores dependemos de esas sensaciones positivas y la semana de trabajo creo que ha estado bien y con eso me quedo de cara al partido”, dijo.