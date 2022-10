Las lesiones castigan al Dépor

El Deportivo había conseguido esquivar durante el inicio del campeonato, incluso durante la pretemporada, las lesiones, pero en las últimas semanas los problemas físicos se han multiplicado en la plantilla. El equipo suma la enfermería a las dudas que arrastra en este inicio de temporada después de que Jaime Sánchez y Mackay incrementasen ayer la lista de bajas.

El portero y el central se cayeron a última hora de una convocatoria para la que ya no estaban disponibles Isi Gómez ni Trilli. Son dos bajas sensibles para el entrenador deportivista, Borja Jiménez, que los ha empleado de manera habitual en sus alineaciones.

Mackay no se ha podido entrenar desde el viernes debido a una “indisposición”, según el club, que sufrió en la noche del jueves. Su lugar lo ocupará Edu Sousa, al que le llegará la alternativa después de su fichaje este verano. El portero pontevedrés llegó para este tipo de imprevistos, con el fin de tener un recambio de experiencia en el caso de que Mackay no estuviera disponible. Más de 200 partidos en la categoría le avalan.

Jaime, por su parte, tuvo que abandonar el entrenamiento de ayer por unas molestias en el aductor, de acuerdo a la información facilitada por el club. Señalado por un inicio de temporada irregular, el central se ejercitó toda la semana con normalidad.

A las bajas se unen los problemas que han arrastrado toda la semana tanto Álex Bergantiños como Raúl Carnero. Los dos entraron en la convocatoria, pero su estado es una incógnita debido a que no han participado con normalidad en los entrenamientos de esta semana. Su presencia en la alineación esta tarde contra el Rayo Majadahonda se presenta poco probable.