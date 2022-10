Mario Soriano recomendó ayer tras el tropiezo del Deportivo contra el Rayo Majadahonda “tranquilidad” y “paciencia”. “Hay que tener paciencia, la liga es muy larga. Hasta mayo o abril no se va a saber nada exacto. Hay que tener tranquilidad y sobre todo paciencia. Hoy [por ayer] hemos estado muy bien, la hemos movido de lado a lado”, resumió el centrocampista sobre la actuación del conjunto blanquiazul en el Cerro del Espino.

Soriano señaló que deben hacer bueno el empate de ayer en el siguiente partido, el domingo contra el Linares en Riazor. “Queríamos conseguir los tres puntos, creo que se ha notado con la alineación que queríamos salir a ganar, pero no hemos podido. Hay que pensar en el finde que viene, valorar el punto y hacerlo bueno contra el Linares”, reflexionó.

El centrocampista apuntó a la falta de acierto en las ocasiones que tuvo el equipo como la razón por la que el Deportivo no consiguió más que un empate contra el Rayo Majadahonda, penúltimo de la clasificación. “Creo que la primera parte hemos tenido el control y no nos han generado prácticamente peligro, pero no hemos tenido acierto ni ocasiones claras. En la segunda parte, después del descanso hemos hablado. Se ha visto que hemos tenido más ocasiones”, manifestó Soriano. “El equipo ha estado bien. La hemos llevado de lado a lado y ellos han estado juntos. Hemos tenido paciencia, pero no hemos conseguido ese gol”, añadió el centrocampista sobre el encuentro ante el Rayo.