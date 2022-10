Caro: “Conozco a Óscar Cano y sé lo motivador que es; nos espera un Dépor enchufado”

El central José Antonio Caro (Estepa, 1993) es uno de los futbolistas más experimentados y uno de los referentes del Linares, que el domingo visitará Riazor en lo más alto de la tabla, compartiendo el liderato con el Racing de Ferrol. En el estadio coruñés se reencontrará con excompañeros como Antoñito o Alberto Quiles, con los que coincidió en el Córdoba, pero también con el recién llegado Óscar Cano, el técnico con el que en 2014 logró el ascenso de Tercera a Segunda B con el Betis B. Han pasado casi diez años, pero guarda un gran recuerdo de esa “buena etapa”. “Disfrutamos mucho del fútbol y conseguimos el ascenso. Recuerdo un Óscar Cano que transmitía mucho, que aparte de ser un gran entrenador tiene ese donde la palabra a la hora de transmitir a los jugadores qué es lo que él quiere”.

Es su primer año en el Linares, ¿esperaba un inicio tan brillante?

Esperarnos este arranque tan bueno, quizá nadie se lo esperaba, ni siquiera la afición ni nosotros. Se ha dado bien la preparación, porque ha llegado todo el mundo muy metido en lo que se nos pide. El punto más favorable, lo que más destaco, es la unión. La alegría con la que llevamos el día a día y el buen ambiente que hay lo estamos llevando al verde y es el principal motivo de que este Linares ahora mismo esté yendo así.

¿Le sorprende que al Dépor le esté costando tanto arrancar?

Un poco sí. Por historia y afición no ha sido el inicio esperado, aunque tampoco es que haya sido un desastre, pero claro, es un club al que se le exige mucho. Un poco sí me sorprende, pero tampoco mucho porque no pienso que haya sido un inicio malísimo.

El Dépor estrena entrenador, con todo lo que eso supone, pero si no hay goles pronto el reloj correrá a favor del Linares.

Yo también he vivido situaciones de cambio de entrenador y esa semana, si hay un compañero que no estaba enchufado, se enchufa. Conozco a Óscar Cano y sé cómo es, lo motivador que es a la hora de transmitir lo que él quiere. Vamos a ver un Deportivo que va a salir bastante enchufado y nuestro objetivo es igualar esa intensidad desde el minuto uno, ir a por el partido y ser fieles a nuestro juego. Si el encuentro va avanzando y el resultado sigue siendo de empate, a lo mejor es favorable a nosotros porque quizá ahí nosotros podemos aprovechar alguna por esa presión del Dépor de ganar, pero vamos a ir a jugar de tú a tú, a intentar sacar los tres puntos, siendo conocedores de que nos enfrentamos a un grandísimo rival y de que visitamos un estadio muy complicado.

Como central, ¿qué le dice el hecho de que los delanteros del Dépor aún no hayan marcado?

Los delanteros viven de rachas. Quizá en este momento estén en esa racha negativa y esperemos que este domingo no sea cuando abran la buena. Soy conocedor de los delanteros que tiene el Dépor. Sé que son buenos, de mucho peligro en esta categoría, y tenemos que estar alerta.

¿Qué recuerdo guarda de su etapa junto a Óscar Cano?

Ha pasado mucho tiempo. Seguramente habrá cambiado alguna de sus ideas, pero ofrece un juego muy vistoso, muy combinativo. En el Dépor llevan poco tiempo entrenando con él y seguramente esta semana no se verá todo lo que él querrá mostrar en el campo, pero yo creo que sí que le puede dar al equipo una idea que funcione y que las cosas vayan bien ahí. Fue el primer entrenador que me usó de lateral derecho. Luego jugué varios partidos ahí en varias temporadas, aunque yo me considero más central que lateral derecho. Además, ese año con el filial, estando en Tercera, es el año que debuto en Primera División con el primer equipo del Betis de la mano de Pepe Mel.

Ahora, con el Linares en Primera RFEF, ha jugado todos los minutos y el equipo va líder. Más no se puede pedir.

Estoy muy contento. Venía de dos años peores y el Linares me ofreció esta oportunidad de volver a demostrar el jugador que pienso que soy. Con la confianza que me han dado, estoy disfrutando mucho del fútbol.

Ya ganó en Riazor en 2019 con el Albacete, ¿siempre gusta volver?

Sí. Es uno de los campos más bonitos, donde la afición aprieta. Meten en torno a 20.000 aficionados, que es una locura en esta categoría. Es un campazo. Intentaremos ir allí a sacar algo positivo pero también a disfrutar del ambiente.