El nuevo entrenador del Deportivo, Óscar Cano, hizo esta mañana balance de sus tres primeras sesiones al frente del equipo coruñés, con el que debutará el domingo en Riazor contra el Linares (19.00 horas). “Las sensaciones son las mejores que puede tener un entrenador dentro de este maremagnum de emociones que conlleva estar recién aterrizado. Me está costando dormir, por estar tan activado y pendiente de tantas cosas, pero como contrapartida me siento en paz y muy motivado. Me gusta mucho todo lo que veo y las sensaciones que transmiten los jugadores”, señaló esta mañana en Abegondo.

Óscar Cano, “velocidad, ritmo y libertad” De cara a su debut contra el Linares, para el que es duda Trilli, que hoy no entrenó por molestias en el psoas ilíaco, lo que quiere Cano es “ver a los jugadores hacer aquello por lo que fueron firmados, que den la mejor versión de sí mismos, así conseguiremos que el rendimiento alcanzado sea bueno”. 21 “Sabemos el material que tenemos entre manos”, dijo en referencia al alto nivel que, según él, tiene la plantilla. “En el momento en el que cambie el chip y enlacemos dos victorias consecutivas, este equipo va a volar”, pronosticó. “No me preocupa nada”, añadió seguro de sí mismo y de sus jugadores. Óscar Cano: "Si sintiera que no hay posibilidad real de ascender, me espero en mi casa a otro proyecto" Sobre el rival, el Linares, dice estar “fascinado” con su rendimiento, el de esta temporada y el de las anteriores. “Se reinventa cada año y hace grandes plantillas”, apuntó Óscar Cano tras elogiar a su técnico, Alberto González. “Si lo que ha hecho lo hace alguien recordado como jugador, ahora mismo estaría entrenando a un equipo de Champions”, sentenció el nuevo técnico del Deportivo sobre su homólogo del Linares.