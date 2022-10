Cano proyecta un Dépor que “va a volar”

El Dépor sigue sin despegar en este arranque de temporada tan nublado que se acabó llevando por delante a Borja Jiménez. Su relevo en el banquillo, Óscar Cano, llega a Riazor con la misión de hacer que el equipo remonte el vuelo, a ser posible empezando por ganar el partido de su debut, mañana en Riazor contra el Linares (19.00 horas). “En el momento en el que cambie el chip y enlace dos victorias, este equipo va a volar”, pronostica el andaluz, que hace un balance muy positivo de lo que se ha encontrado en su nuevo club tras dirigir sus tres primeras sesiones al frente del equipo coruñés.

“Las sensaciones son las mejores que puede tener un entrenador dentro de este maremágnum de emociones que conlleva estar recién aterrizado. Me está costando dormir, por estar tan activado y pendiente de tantas cosas, pero como contrapartida me siento en paz y muy motivado. Me gusta mucho todo lo que veo y las sensaciones que transmiten los jugadores”, señaló ayer en Abegondo, donde la plantilla completó el penúltimo entrenamiento previo al estreno en Riazor del técnico andaluz.

“No me preocupa nada”

De cara a su debut contra el Linares, lo que quiere Óscar Cano es “ver a los jugadores hacer aquello por lo que fueron firmados, que den la mejor versión de sí mismos, así conseguiremos que el rendimiento alcanzado sea bueno”. “Sabemos el material que tenemos entre manos”, dijo en referencia al alto nivel que, según él, tiene la plantilla blanquiazul. “En el momento en el que cambie el chip y enlace dos victorias, este equipo va a volar”, pronosticó. “No me preocupa nada. Lo que el equipo no ha dado estas semanas, lo contiene”, añadió el granadino, muy seguro de sí mismo y de sus jugadores.

“Esta plantilla realmente es la envidia de esta categoría, así que no me preocupa nada. Tenemos que ocuparnos en hacer las cosas lo mejor posible para que todo el mundo esté contento con el rendimiento de su Dépor. Está más que demostrado que cualquiera te puede amargar una tarde, pero confío mucho en lo que puedan hacer los míos”, explicó el granadino.

Sobre el rival, el Linares, Cano dice estar “fascinado” con su rendimiento, el de esta temporada y el de las anteriores. “Se reinventa cada año y hace grandes plantillas”, apuntó el preparador deportivista tras elogiar al técnico rival, Alberto González. “Si lo que ha hecho lo hace alguien recordado como jugador, ahora mismo estaría entrenando a un equipo de Champions”, sentenció el nuevo técnico del Deportivo sobre su homólogo del conjunto andaluz. Además, Óscar Cano prefirió no dar pistas sobre el once que presentará en su debut, una formación titular aún abierta porque todavía le “bailan un par de posiciones, un par de nombres”.