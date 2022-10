Óscar Cano, ante la lotería del estreno

Óscar Cano iniciará esta tarde contra el Linares su andadura en el banquillo del Deportivo con apenas un puñado de entrenamientos y la incógnita de lo que podrá ofrecer su equipo. El nuevo técnico blanquiazul se enfrentará también a la lotería del estreno, en el que la máxima de “entrenador nuevo, victoria segura” no está garantizada. En el baile del banquillo que ha experimentado el club en los últimos años, no todos han arrancado con triunfos en sus primeros partidos. Borja Jiménez, el último técnico en ser destituido, sí lo hizo el curso pasado en su debut frente al Celta B en Riazor (5-0), pero no pudo decir lo mismo Rubén de la Barrera en su primer partido al frente del equipo. El coruñés se estrenó contra el Salamanca en 2021 con un empate sin goles.

Óscar Cano tendrá una prueba importante esta tarde contra el Linares, colíder del grupo y quizá uno de los equipos más en forma de la categoría. El nuevo entrenador deportivista apenas ha tenido margen para trabajar con el equipo y deberá medirse a un rival invicto. Un estudioso del juego de posición fiel a sus ideas Cano llega a un Dépor en un momento delicado, aunque no tanto como la crisis que debió afrontar Fernando Vázquez a su llegada en 2020. El de Castrofeito se estrenó con un triunfo revitalizador contra el Numancia. Luis César también aterrizó con el equipo en una mala dinámica, pero su primer partido fue una dura derrota contra la Unión Deportiva Las Palmas (3-0). Anquela, en cambio, debutó con una victoria frente al Oviedo (3-2) que no hacía presagiar la crisis en la que se instalaría el conjunto blanquiazul después. Antes que ellos, en 2019, Martí firmó una derrota contra Osasuna (2-1) después de sustituir a Natxo González, que había debutado con un empate contra el Albacete lejos de Riazor (1-1).