Óscar Cano, que se estrenó con victoria al frente del Deportivo, mostró su satisfacción por haber logrado el triunfo ante el Linares, un resultado imprescindible para empezar a remontar el vuelo. “El análisis parte de que el equipo necesitaba ganar y esas buenas sensaciones había que llevarlas al terreno de juego, al domingo. Empezó con mucha igualdad el partido. Nosotros hemos estado mucho mejor en la primera parte, con un arreón de 20 minutos buenísimos donde se hacen los dos goles. El gol de ellos viene en un momento muy delicado. Luego a la contra pudimos sentenciar. Estoy feliz por los chicos y por la gente. Era lo que necesitábamos contra un buenísimo Linares”, destacó sobre su rival.

El nuevo entrenador del Dépor se refirió a algunos de los nombres propios de su equipo, empezando por Álex Bergantiños, del que valoró su polivalencia. “Puede jugar tanto en primera línea de central interno como por delante de la defensa”, apuntó sobre el capitán antes de elogiar y pedirle más a Rubén Díez. “La posición que más me gusta para él es que esté en el campo. Los buenos tienen que estar siempre en el campo. Rubén es ese jugador capaz de hacer jugar bien a las demás. Prefiero que él encuentre a los demás y dé esa pausa. Es un jugador de otra categoría. Quizá su problema ha sido que nunca se lo ha creído. Tiene que dar mucho más en defensa, muchísimo más, y espero que lo dé porque debe darlo”, exigió.

Sobre Quiles, el técnico recordó que “es un chico que como vive del gol, ve que en siete partidos aún no ha marcado y eso le afecta a cualquiera que vive de eso”. “Eso indica compromiso total por su parte. Se le van a caer los los goles”, pronosticó sobre el atacante Óscar Cano, “muy contento” también por la aportación de Max Svensson, “un delantero que les hizo sentir incomodidad a los centrales”.

También quiso aplaudir “el papel de los que han participado menos: Villares, Gorka, Ibai, Kuki”. “Me quedo con el esfuerzo de Ibai. Tiene una trayectoria importante en Primera y se pone mono de trabajo, anima y corre. El nivel futbolístico de un equipo lo reflejan los que menos participan. Han sido un ejemplo absoluto”, destacó Óscar Cano, en general muy satisfecho por el trabajo y el esfuerzo de todos sus jugadores: “Los chicos se han partido la cara”.

Riazor, “una pasada”

Además, el técnico del Dépor expresó cuáles fueron sus sensaciones en su primer día en Riazor como entrenador local: “Esto es una pasada, no tiene ningún tipo de comparación, y ya no solo en la categoría. En España quitas cuatro o cinco aficiones, y esto no existe. Es una puñetera pasada. Si somos capaces de conectarnos con ellos, esto es imparable”, añadió el preparador andaluz, que valoró “el alma con el que jugaron” sus futbolistas, sobre todo en “esos 20 minutos de la primera parte arrolladores”.

Por su parte, su homólogo del Linares, Alberto González, se marchó con una “sensación buena” del estadio de Riazor porque, pese a la derrota, su equipo “sigue compitiendo y da la cara”. “En la primera parte no hemos estado todo lo convencidos que deberíamos estar y en la segunda, con alternancias, tuvimos fases de tener balón y llegar con criterio. Faltó ese gol que nos diera el empate”, resumió el entrenador visitante.