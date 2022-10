Svensson desatasca a Quiles

Óscar Cano no hizo ninguna revolución en su primer once inicial, pero sí sorprendió con la novedad de Max Svensson, que hasta ayer solo había jugado un cuarto de hora contra el Talavera, y también con la ausencia de Diego Villares, anteriormente siempre titular hasta el relevo en el banquillo. Svensson estuvo en todas. Arrancó como único nueve, con Soriano partiendo desde la izquierda y Quiles desde la derecha en busca de su primer gol de la temporada. Lo encontró a pase, precisamente, de Svensson. Gran asistencia del canterano del Espanyol, que dejó solo a su compañero inventándose una cuchara perfecta, como la definición del Quiles. El andaluz lo celebró con rabia, sacudiéndose de golpe la ansiedad acumulada después de siete largas jornadas sin goles de ningún delantero blanquiazul. Mucho tiempo esperando a que llegara el primero, que descorchó gracias a su conexión con Svensson.

El joven Max agitó el ataque derrochando movilidad y también aportó muchísimo trabajo. No paró de correr y de pelearse con los defensas rivales, especialmente valiente en el cuerpo a cuerpo, y en ataque demostró que tiene potencia, verticalidad y facilidad para rematar, con el pie y de cabeza. Suya fue la primera ocasión clara, un testarazo cruzado que no encontró portería por poco. Jugó con mucho desparpajo, incluso atreviéndose a lanzar directamente a puerta una falta lejanísima que se envenenó tras botar en el césped pero no acabó en gol, como tampoco su disparo al primer toque tras un centro de Antoñito.

Gran trabajo de Svensson, que puso su físico y su fútbol al servicio del equipo durante los 73 minutos que le duró la gasolina, contagiando su ímpetu a todo el equipo y también al público. Se ganó varias veces los aplausos de los aficionados, muy lusionados ante el prometedor debut como titular del joven atacante, que recibió una ovación cerrada en el momento en el que fue sustituido.