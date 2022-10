Quiles espanta su peor sequía

Antes, la temporada pasada, había estado seis partidos sin marcar entre la jornada 6 y la 11 —la duodécima correspondió al partido contra el Extremadura en Riazor que se suspendió—, en el que fue el tramo con menos aportación de un futbolista que se acabaría convirtiendo en el pichichi del equipo. Después de un inicio de campeonato con cuatro goles en las primeras cinco jornadas, Quiles atravesó un bache que incluso le llevó al banquillo y a perder protagonismo en los planteamientos de Borja Jiménez.

Algo parecido le ha sucedido en este arranque de temporada, en el que se contagió de las dudas que han rodeado al equipo en el tramo inicial de competición. Desplazado de su posición en la banda derecha para ejercer como delantero en solitario, Quiles no consiguió adaptarse a ese papel que le otorgó Borja antes de su destitución. El poco protagonismo del que disfrutaron tanto Gorka Santamaría como Svensson con el técnico anterior convirtieron al onubense en la referencia arriba, aunque los números no le acompañaron.

El domingo dio la casualidad de que Quiles se reencontró con el gol cuando regresó a esa posición más escorado hacia la banda derecha. Tuvo también un socio que le permitió encontrar caminos hacia al área y sobre todo los espacios que el onubense suele aprovechar para sorprender. Svensson fue la pieza inesperada de la primera alineación de Óscar Cano y la nota más positiva junto al punto y final de la sequía de Quiles.

El jugador onubense buscará ahora iniciar una racha como las que encadenó la temporada pasada, cuando en el tramo final de la temporada se convirtió en el principal argumento ofensivo del equipo. La baja de Miku por lesión hizo que asumiera prácticamente en solitario la responsabilidad goleadora y marcó un total de diez tantos desde la jornada 28.

Los goles de Quiles sostuvieron al conjunto blanquiazul en la carrera por conservar la segunda plaza en la clasificación, pero esta temporada el club buscó reforzar la parcela ofensiva con jugadores que pudieran aportar más allá de los delanteros. La sequía tanto de Quiles como de Gorka y Svensson la han compensado Soriano (con tres dianas) y Diego Villares (autor de dos).

A la espera de Gorka y Svensson

La sequía goleadora de Quiles se sumó en este comienzo de temporada a la que también han atravesado Gorka Santamaría y Svensson. Los dos últimos todavía no se han estrenado y el equipo lo ha pagado en sus cifras anotadoras. El protagonismo de ambos, sin embargo, no ha sido demasiado amplio y han compaginado el banquillo con apariciones esporádicas. Ninguno de los dos ha tenido la importancia en las alineaciones de Quiles, pero Gorka ha contado con más minutos que Svensson. Inédito hasta su titularidad del domingo ante el Linares, el joven delantero cedido por el Espanyol aún no ha marcado en lo que va de temporada. Tampoco Gorka, víctima de un arranque de campeonato por parte de los delanteros por debajo de las expectativas. Tanto Quiles como el exfutbolista del Badajoz figuraron el curso anterior entre los máximos goleadores de toda la categoría.