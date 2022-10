Los matices de Cano en el nuevo Dépor

Óscar Cano se estrenó el domingo en Riazor con una victoria ante el Linares tan necesaria como convincente. Recién aterrizado y con tan solo un puñado de entrenamientos al frente de la plantilla, el nuevo entrenador supo introducir algunos cambios con los que dejar su huella y empezar a construir el Deportivo que busca. La entrada de Svensson, sumada a un planteamiento parecido al que podía tener el conjunto blanquiazul el curso pasada, hicieron que se viera a un equipo más reconocible, alejado de la versión apagada de las primeras siete jornadas.

Primeros matices. Los cambios contra el Linares no fueron profundos, más bien modificaciones puntuales con los que empezar a trabajar sobre la idea de Cano. “Tenía solo tres días para trabajar y lo que trató fue darle algún matiz al equipo, como fue ese cambio de delantero, con tres en mediocampo, con el equipo un poco más arriba presionando al Linares... A la vez también tenía que mantener el estatus en el vestuario para el Deportivo que quiere hacer a su medida”, resume Tito Ramallo, exentrenador del Fabril.

¿Nuevo Dépor o uno ya conocido? El Deportivo recordó contra el Linares al equipo de la temporada pasada, construido a partir de la importancia de sus centrocampistas y la gestión que pudieran hacer de la pelota. “Es muy pronto para sacar unas conclusiones definitivas o tajantes a partir de tres entrenamientos y un partido”, insiste Ramallo; “pero sí que se aprecian cuáles van a ser las intenciones de Óscar Cano”. “Puede ser un modelo muy parecido al de la temporada pasada en cuanto a poner un mediocampo con jugadores que combinan bien, que se asocian y que buscan interaccionar con el compañero a través del pase. Vemos un delantero centro con las características propias de un delantero centro, que habilita y deja espacio para que esos centrocampistas tengan más tiempo para relacionarse. En ese sentido, va a un poco en esa línea identificativa que el año pasado tenía el equipo, con ese 4-3-3 y ese delantero centro que era Miku y que en este partido fue Svensson”, expone el exentrenador del filial deportivista acerca de la puesta en escena de Cano el domingo.

Un estilo negociable. El nuevo entrenador deportivista aterrizó en el club con la reputación de técnico pegado al juego de posición, pero también como alguien entregado a la libertad de los jugadores. Tito Ramallo considera que ese segundo rasgo es el que más importancia tendrá durante la etapa de Cano en el Dépor. “Él lo dice siempre y no se esconde, siempre va adaptarse a los futbolistas que tiene y buscará lograr el mejor resultado a través de asociarlos”, reflexiona el entrenador coruñés. El Deportivo, en ese sentido, no fue contra el Linares un conjunto limitado por las preferencias de su técnico.“Él no va a ir con una idea prefijada para marcarle al equipo un camino milimétrico con sus directrices, al contrario. Él busca encontrar caminos y a partir de ahí darles libertad. A Óscar Cano lo tengo como un entrenador de jugadores, porque él fundamenta toda su concepción en función de los futbolistas que tiene. Para él son el centro y los que le dan las posibilidades que va a tratar de aprovechar, por lo tanto él no va a marcar una línea férrea a la que se tengan que amoldar los jugadores. El camino será el inverso: se va a amoldar a los jugadores”, asegura Tito Ramallo.

Menos errores y un equipo más sólido. El Deportivo consiguió el domingo defender más lejos de su área y evitar los errores que le penalizaban en defensa. “Eso es también el punto anímico de alerta en el que están los jugadores. Cuando hay un cambio de entrenador, lo primero que condicionas es el estado de activación. Ahora todo el mundo está con los ojos bien abiertos y extrañaría ver ese tipo de errores. Eso lo quiero achacar a ese cambio de activación de los futbolistas ante una nueva situación de incertidumbre. Lo que hay que hacer es mantenerlo en el tiempo y ayudarlo con la mejora en los aspectos futbolísticos que causaban esos errores”, apunta Ramallo.