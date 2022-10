Mackay: “Pasé mucho miedo por si tenía que dejar el fútbol, ahora valoro todo más”

El color rosa de la camiseta que suele enfundarse en competición Ian Mackay, especialmente sensibilizado con la lucha contra el cáncer de mama, lo lució ayer la plantilla del Deportivo al completo en el entrenamiento matinal en Abegondo. Todos teñidos de rosa con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, una forma de visibilizar y, de paso, de recaudar fondos por una buena causa porque cada prenda se subastará en la página Match Worn Shirt y el dinero que el club obtenga con esta iniciativa se destinará a la delegación coruñesa de la Asociación Española Contra el Cáncer: “Ojalá que se pueda sacar mucho dinero para luchar contra esta enfermedad, que por desgracia ahora mismo es una lacra que está sufriendo muchísima gente”.

Hablando de salud, ¿está totalmente recuperado del episodio de desmayos por el que se perdió el partido ante el Rayo Majadahonda?

Sí, sí. Fue un susto grande. Estaba cenando en casa y al acabar de cenar tuve un episodio de desmayos, me desmayé tres veces, perdí el conocimiento, pasé la noche en observación y hasta que me hicieran todas las pruebas cardiológicas el cardiólogo no me dejaba volver a entrenar, tenía miedo de que fuera un problema cardíaco. Por suerte todo salió bien y pude volver con normalidad.

¿Cambia uno de perspectiva por el hecho de pasar por algo así?

Mucho. Tenía mucho miedo por si tenía que dejar el fútbol. El doctor me echaba la bronca y me decía: ‘tranquilo, esperemos que esté todo bien’. Pero cuando te dicen las palabras corazón y deportista, te da bastante respeto.

¿En su reaparición ante el Linares las sensaciones fueron de normalidad plena?

Sí. Tenía muchas ganas de volver después del susto que había pasado. Con lo que pasó, valoras muchas más cosas que antes no valorabas. Le das más importancia y más alegría a cada entrenamiento y al día a día. Pasé unos días malos, con nerviosismo hasta que todas las pruebas estuvieran bien, porque si salía algo mal a lo mejor tenía que dejar el fútbol. Ahora valoro todo más, cada partido, cada entrenamiento. Antes me iba más cabreado, más vinagre, y ahora intento llevarlo con más alegría porque al final esto es lo que me gusta. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y poder disfrutarlo.

Más allá del resultado, ¿qué balance hace del partido contra el Linares, el primero de Óscar Cano en el banquillo?

Bueno, al final con un cambio de míster es como que toda la gente se pone más alerta, siempre pasa. Se suele decir que con entrenador nuevo, victoria segura, es lo que se dice. Se vio que tiene su idea clara. Quizá apretamos más arriba de lo que estábamos haciendo y tuvimos la suerte de conseguir los tres puntos, que fue fundamental para reforzar su idea.

¿Cómo se ve desde la portería tantos ajustes de sistema sobre la marcha, por ejemplo retrasando o adelantando la posición de Álex?

Yo creo que eso ya lo estábamos haciendo, no es una cosa novedosa. Tienes a Álex Bergantiños, que tácticamente sin ninguna duda es uno de los mejores futbolistas con los que jugué, y te hace las cosas más fáciles. Es cierto que desde donde estoy yo se ve mucho mejor, pero creo que el equipo se encontró bien. Hubo momentos en los que ellos también nos hicieron ocasiones y pasamos apuros, pero yo creo que el control total lo tuvimos nosotros.

¿En Valdebebas, contra el Castilla, va a ser un domingo de confirmación para marcar tendencia?

Sabemos que a nosotros se nos exige ganar en todos los campos y todos los partidos. Sabemos que es un campo fastidiado y que va a ser un partido complicado. Nosotros tenemos que ir a sacar los tres puntos, que es lo que nos toca.

Los filiales siempre son imprevisibles, y más aún el del Real Madrid.

Sabemos que son muy buenos jugadores, están en uno de los mejores filiales del mundo y tienen un poder económico para poder firmar a cualquier futbolista que quieran para su filial con miras al primer equipo.

¿Mejor si no juega Noel?

Creo que está lesionado y que no va a llegar. Es una pena, sobre todo por él, que tendría muchas ganas de jugar contra nosotros, pero tienen muchísimos futbolistas con los que habrá que estar muy atentos.

Da la sensación de que el Dépor sigue sufriendo en cada centro lateral o saque de esquina…

Todos los equipos sacan centros y crean peligro. Nosotros también sacamos centros. Es una manera de jugar, una acción más de ataque. Se creó una bola aquí de que los centros laterales todos eran gol y yo creo que no es así. Es una cosa que a todos los equipos les cuesta defender.

Pero en el Dépor no hay defensas especialistas en ese juego aéreo.

Quizá no todo es lo del área, también es si se deja centrar, si el centrador está cómodo… Son muchas acciones que hay que mirar, no solo el rematador y la acción final que es el remate.

El año pasado en los primeros ocho partidos encajó cinco goles. Ahora el Dépor lleva siete en contra. Tampoco son malos números…

Como portero, me gustaría no encajar goles, es evidente. Llevamos dos goles recibidos más que el año pasado, me gustaría que hubieran sido dos menos. Si lleváramos menos goles encajados, seguramente llevaríamos más puntos. No creo que esté siendo una sangría, de decir que llevamos muchísimos goles en contra, pero siempre se puede corregir para poder encajar menos.

¿Óscar Cano está tocando más la tecla futbolística o la anímica?

Cada míster tiene su librillo. Todos los entrenadores son distintos, él intentó hacer su trabajo, exponer su idea y creo que el equipo la está cogiendo bien.

Ni antes eran tan malos, ni ahora tan buenos.

Está claro. Al final, hubo un cambio de entrenador, pero fue porque nosotros tampoco estuvimos al nivel adecuado. Lo que se suele cambiar siempre es el entrenador pero los culpables, como todos, fuimos los jugadores, sin ninguna duda. No estuvimos al nivel que se nos pedía. No sacamos suficientes puntos como para que todo fuera normal.

Aún quedan 90 puntos en juego, ¿es posible acabar primeros y lograr así el ascenso directo?

Queda mucho. Tenemos que mirar el partido siguiente, sacar los tres puntos y de aquí al final quedan muchísimos puntos. Creo que el año pasado le llegamos a sacar seis al Racing de Santander y por desgracia no conseguimos llevarnos el primer puesto. Tenemos la experiencia mala del año pasado y ojalá este año sea la buena y podamos conseguir el ascenso directo, pero tenemos que seguir mejorando y mirar al partido siguiente.