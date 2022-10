Cano, ante el dilema de la continuidad

Ayer ensayó con la misma alineación, lastrado en parte por las bajas que acumula el conjunto blanquiazul. Jaime y Granero están descartados, al igual que Isi Gómez, mientras que Víctor Narro llegará condicionado por la fractura en los huesos de la nariz y Trilli con la incertidumbre sobre su estado físico. Aún así, Óscar Cano tiene margen para introducir variaciones, pero su apuesta inmediata parece que pasa por dar margen al equipo con el que se estrenó en el banquillo deportivista el pasado domingo.

Sería la primera vez este curso que el equipo repitiera la alineación titular. Borja Jiménez no lo hizo en las siete jornadas que dirigió al conjunto blanquiazul antes de su destitución y la primera que puso sobre la mesa Óscar Cano representó una novedad por la presencia de inicio por primera vez de Svensson.

Hasta ahora ha habido ocho alineaciones diferentes, con más o menos cambios, aunque no demasiado profundos. Contrario a las revoluciones, Borja Jiménez era más partidario de introducir modificaciones puntuales, pero la deriva del equipo en este arranque de campeonato, sumado al mal momento que atravesaron determinados jugadores, le fueron llevando a variar cada vez más el once titular.

Con respecto al equipo que debutó en la competición frente a la Balompédica Linense, solo hubo una modificación la semana siguiente contra el Mérida. Kuki Zalazar entraría en el lugar de Gorka Santamaría, al que la confianza del técnico le duró solo un partido. El delantero no volvería a ser titular hasta la visita a Riazor del San Fernando, sellada con una derrota y que terminaría de liquidar casi por completo el crédito de Borja Jiménez.

En el compromiso contra el Pontevedra se estrenarían en el equipo titular Ibai Gómez y Rubén Díez, mientras que la jornada siguiente frente al Celta B lo harían Trilli y Olabe. En el duelo ante el filial celeste regresaría a la titularidad Víctor Narro. Los dos empates consecutivos en esos dos encuentros, sin embargo, multiplicarían los cambios para recibir al Talavera. Pablo Martínez relevó a un Jaime Sánchez muy cuestionado por su rendimiento, mientras que Álex y Rubén Díez regresarían a la titularidad tras ser suplentes en Balaídos.

El baile de jugadores se mantendría en los dos siguientes partidos, ante San Fernando y Rayo Majadahonda. Borja Jiménez introdujo hasta cuatro cambios contra los andaluces y la semana siguiente cinco en la visita a los madrileños.

Óscar Cano se enfrenta ahora al dilema de darle continuidad al equipo que se impuso al Linares o bien alterar una propuesta que le funcionó. La principal incógnita sería la presencia de Villares, quizá el jugador más en forma en este comienzo de temporada y que podría aspirar al puesto de Álex Bergantiños o de Olabe.

Adrián Lapeña: “Caímos en la precipitación y en el error de querer hacer las cosas rápido”

Adrián Lapeña aseguró que la precipitación del equipo en el terreno de juego motivó su mal inicio de temporada, lo que le terminó costando el puesto a Borja Jiménez. “Cuando ves que las cosas no están saliendo como quieres, igual te lleva a la precipitación. Ese es el error en que caímos, querer hacer las cosas rápido. Teníamos que llevar el juego a donde queríamos y no pensar que, por ir rápido, las cosas iban a salir mejor”, reflexionó el defensa deportivista. Lapeña asumió que una parte de la responsabilidad de la destitución de Borja Jiménez corresponde a la plantilla. “Nos jode a todos. Que destituyan al técnico no habla bien de nosotros. Soy de los que piensa que los jugadores somos los que jugamos y tomamos decisiones. Siempre se dice que es más fácil echar a uno que a veinte. Pero tenemos que saber que somos responsables y a nosotros nos fastidia cuando echan al jefe”, manifestó el defensa. La contratación de Óscar Cano como recambio de Borja Jiménez ha hecho que Lapeña vuelva a coincidir con el que fue su técnico en Castellón durante la temporada 2019-20. “Le gusta tener la pelota, ser vertical y hace énfasis en la defensa también, en defender con la pelota pero también estar bien ordenados por si se pierde el balón, para recuperarlo rápido”, precisó. El estreno de Óscar Cano llegó acompañado de una victoria frente al Linares que tranquilizó el ambiente alrededor del equipo. “La semana se está llevando con tranquilidad. Cuando ganas es mucho más fácil, estamos trabajando conceptos que quiere el entrenador, metiendo en la cabeza las ideas que quiere, y esperamos seguir en esta dinámica”, razonó el central blanquiazul. El Deportivo visitará el domingo al Castilla con la mirada puesta en seguir escalando posiciones en la clasificación. Lapeña, sin embargo, rechazó que una derrota pueda resultar definitiva. “Ganar este fin de semana nos daría un plus de motivación, de darnos cuenta que estábamos trabajando bien, pero en ningún caso pensamos que ganar, perder o empatar este partido vaya a marcar dónde vamos a estar esta temporada”, manifestó. “Son equipos muy alegres, de mucha calidad y hay que estar concentrados al 200 por cien por la calidad individual que tienen, pero también sufren en determinadas acciones del juego y tenemos que aprovecharlo”, apuntó sobre el filial del Real Madrid.