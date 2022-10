¿Qué le pareció el partido que hizo el Deportivo en Valdebebas?

Soporífero. De hecho, tengo un peñista que se quedó dormido en la primera parte. El equipo sigue teniendo un juego lento, poco fluido, y los laterales cuando llegan a la línea de fondo en vez de centrar retrasan la pelota. El juego fue lentísimo y con muy poca verticalidad. Parece que lo de la semana anterior en Riazor ante el Linares no es más que un espejismo. Estamos bastante preocupados.

¿Qué le pareció la lectura del encuentro que hizo Óscar Cano tras la derrota?

Una tomadura de pelo y una preocupación más. Si esa es la línea a seguir, está claro que no alcanzaremos el objetivo. Parecía que en la etapa anterior faltaba autocrítica y estamos igual que antes. No es una apreciación mía personal, lo mismo que vi yo lo vimos todos los que estábamos en la grada. Y lo mismo que se vio en la tele, se vio en el campo. Entiendo que será una manera de proteger al vestuario, a los jugadores, pero les hace un flaco favor exagerando tantísimo.

¿Hay motivos reales para creer en el objetivo del ascenso?

Sí. Hemos visto chispazos a lo largo de estas semanas que nos hacen creer. No en el ascenso directo, porque está complicadísimo, pero sí en el play off, pero ya se pueden poner las pilas. Cano lleva poco tiempo y a todo el mundo hay que darle confianza. El cabreo que tenemos por su rueda de prensa no quita que hay que darle un tiempo para que intente revertir la situación, que es realmente preocupante.