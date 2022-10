¿Qué le pareció el partido que hizo el Deportivo en Valdebebas?

Lamentable, la verdad, prácticamente no ha habido ningún cambio con respecto a los partidos de Borja (Jiménez) por ejemplo en Majadahonda, donde también estuvimos. Fue muy parecido, lo que pasa es que el Castilla tiene mucho más equipo que el Rayo Majadahonda. Creo que la defensa del Dépor está siendo muy insegura y en ataque hay muy poca calidad, mucho pase horizontal y hacia atrás, y muy poca profundidad.

¿Qué le pareció la lectura del encuentro que hizo Óscar Cano tras la derrota?

Que diga que es muy positivo el partido que hizo el Deportivo, pues no lo entendí para nada. Debe de ser que los aficionados no entendemos nada de fútbol. Vimos todos los mismos defectos que veíamos antes con el anterior entrenador. Si quieres dar confianza a tus jugadores, tampoco puedes tener un discurso tan optimista. Puedes decir que hay margen de mejora, pero tanto como decir que jugando así vamos a ascender seguro, no me parece apropiado. Creo que así Cano lo que está haciendo es cavando un poco su propia fosa. Si es tan optimista viendo lo del domingo, como la cosa vaya a peor, lo va a tener muy difícil, sinceramente.

¿Hay motivos reales para creer en el objetivo del ascenso?

Hay muy pocos motivos. Empiezo a dudar incluso de que entremos en el play off. Probablemente hagan falta refuerzos en enero porque se ve que esta plantilla es peor que la del año pasado.