Cano: “Nuestra clasificación es una ruina”

El Dépor está fuera de los puestos de play off por primera vez en la temporada tras perder en Valdebebas y su técnico, Óscar Cano, entiende perfectamente la preocupación de la afición blanquiazul. “La comprendo y no le puedo decir nada. Es una obviedad, estamos fuera del play off y si hoy acabara la liga habríamos hecho un desastre de temporada. Nuestra clasificación es una ruina en relación a la que el Deportivo tiene que tener”, sentenció el entrenador del Dépor antes de recibir esta tarde al Sanse, un equipo que “está haciendo muy bien las cosas”.

Convertir Riazor en un fortín es una de las claves para que el conjunto coruñés pueda pelear por el objetivo del ascenso y a eso aspira Cano, centrado en sacar adelante el encuentro de hoy para plasmar con resultados las “muchas cosas buenas” que, en su opinión, hizo el Dépor el pasado fin de semana en Valdebebas pese a la derrota ante el Castilla: “Tenemos que ser nosotros, hacernos fuertes y pensar que aquí no se puede escapar ningún punto, aunque sea un tópico. Hay que intentar que ese margen de mejora se vaya dando para que vayamos escalando posiciones”.

Sobre el Sanse, destaca que tiene “muy buenos futbolistas, buenas bandas y uno contra uno”. “Vienen en buena dinámica porque han empezado bien”, recordó sobre el gran arranque de campaña del conjunto madrileño, quinto en la clasificación y, por lo tanto, en zona de play off. A esa parte noble de la tabla quiere regresar cuanto antes el Deportivo, para lo cual tendrá que mejorar tanto en ataque como en defensa. “Hay que dejar la portería a cero. Si queremos ser diferenciales en la categoría, no podemos encajar todos los domingos. Ahí está el margen de mejora para ser fiables atrás y arriba”. También se refirió a la importancia de no encajar pronto para no tener que ir a remolque. “No podemos empezar todos los partidos teniendo que remontarlos. Vamos a tratar de ser nosotros los que nos pongamos por delante”, deseó.

Para el duelo de esta tarde Óscar Cano recupera a Jaime Sánchez, de nuevo disponible tras superar la lesión muscular por la que se perdió los últimos partidos. “Jaime ha completado la semana en perfectas condiciones. No tiene ninguna molestia y es uno más que añadimos al grupo, en este caso con la fortuna de que ahora en esa posición andamos justos”, reconoció el técnico en referencia a las bajas de los centrales Adrián Lapeña, por sanción tras ser expulsado el pasado domingo en Valdebebas, y Borja Granero, por lesión.

En este sentido, entrenador del Deportivo ve a Jaime preparado no solo físicamente para competir sino también mentalmente y en ningún caso cree que el futbolista andaluz esté cabizbajo. “Una cosa es el Jaime que se ve por fuera y otro el que se ve por dentro. Ha hecho muy buena semana de entrenamientos. Está en perfectas condiciones mentales para que pueda jugar”, garantizó Cano.