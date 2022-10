Alberto Quiles, el autor del tanto de la victoria del Deportivo frente al Sanse, reconoció que está recuperando poco a poco su mejor nivel. “Cuando no marcaba no me preocupaba tanto el tema del gol como la sensación que tenía, que no estaba encontrando mi juego. Ahora estoy con esa confianza, vuelvo a pensar rápido, a ser el Quiles que quiero ser. Me conozco mejor que nadie y sé que si estoy bien van a llegar los goles”, aseguró el andaluz.

Sobre el desenlace del encuentro de ayer, Quiles cree que el Dépor debe ser más ambicioso para buscar un segundo gol con el que evitar los agobios finales: “Tenemos que ir a por el segundo sin miedo, porque al final te meten atrás y se sufre mucho en los últimos minutos”.