Goles con garantía de victorias

Los tantos del delantero casi siempre se han traducido en triunfos para el equipo. Ha ocurrido así en las dos ocasiones que lo ha hecho esta temporada y en buena parte de la pasada. Trece victorias durante el curso anterior contaron con el sello de Quiles y solo en cuatro partidos en los que el onubense vio puerta el equipo no se llevó la victoria.

A eso hay que sumar la importancia que adquirió en el segundo tramo de la temporada pasada. Con Miku lesionado, el delantero asumió prácticamente en solitario la responsabilidad de marcar los goles del equipo debido a la escasa aportación del resto de jugadores ofensivos. La Quilesdependencia se hizo especialmente evidente hacia el final del campeonato, cuando anotó en seis encuentros consecutivos.

La sequía que ha atravesado en este arranque de curso la ha sufrido especialmente el conjunto blanquiazul, huérfano de una referencia en la delantera. Gorka Santamaría y Svensson, este último prácticamente inédito en las alineaciones hasta hace bien poco, todavía buscan estrenarse y empezar a cumplir con su cuota goleadora. La pugna por el puesto la ha ganado por el momento el joven delantero cedido por el Espanyol, titular en los últimos tres compromisos coincidiendo con la llegada de Cano.

El técnico ha buscado un complemento en la delantera capaz de atraer a las defensas y que aparezcan los huecos por los que suele sorprender Quiles, habituado a asociarse con los jugadores de la segunda línea. Esos espacios, sin embargo, todavía se le resisten a un Deportivo que no encuentra las líneas de pase interiores que necesitan sus centrocampistas. Tampoco está siendo preciso con los centros y la producción ofensiva aún se muestra pobre para un equipo aspirante al ascenso directo.

El gol del onubense el sábado contra el Sanse, sin embargo, llegó en una jugada de contragolpe, en apariencia un estilo alejado de lo que busca este Deportivo. El delantero aprovechó una cabalgada desde su campo para ajustar el remate al palo, firmar su segundo gol del curso y de paso sacudirse la posible ansiedad que ha ido acumulando en estas primeras jornadas de la competición. Quiles todavía está lejos de los registros de los máximos anotadores del grupo. Álvaro Romero, del Algeciras, es el pichichi con siete dianas y se perderá el partido del sábado contra el Deportivo por sanción. Por detrás aparecen Manu Justo, del Racing de Ferrol, y Willy, delantero del Córdoba, ambos con cinco dianas. A los dos los tiene más cerca un Quiles que va recortando distancia a medida que mejora sus cifras y su contribución en un Dépor en el que es garantía de victorias.

El equipo deportivista, a la espera de la aportación goleadora del resto de jugadores ofensivos

El Deportivo incorporó el pasado verano una nómina amplia de jugadores que pudieran aportar goles y colaborar con los delanteros en una tarea que la temporada pasada dependió en exceso de Quiles y Miku. Soriano arrancó la temporada marcando tantos importantes y se mantiene como el pichichi del equipo, pero su último gol fue contra el Pontevedra, en el tercer partido disputado este curso. Villares también se destapó como goleador con sus tantos ante el Celta B y el Talavera, en una faceta en la que el centrocampista vilalbés no se había prodigado desde su llegada a la primera plantilla deportivista. También Rubén Díez ha colaborado a paliar la sequía que han atravesado los delanteros desde el arranque de la temporada con dos tantos, ante el Talavera y el Linares, pero la aportación de la segunda línea no logra paliar por completo la falta de acierto que sufren los delanteros este curso. Quiles, máximo anotador de la categoría el curso pasado junto a Jutglà, marcó el sábado su segundo gol de la temporada, mientras que Gorka Santamaría y Svensson todavía no han conseguido estrenarse. Los problemas que ha atravesado el equipo en la delantera se reflejan también en que Quiles ha tenido que ejercer como referencia en varios partidos a pesar de que su mejor rendimiento lo ha dado partiendo desde el costado derecho del ataque. Con Svensson afianzado en la titularidad, el onubense ha vuelto a su posición preferida. El Deportivo, sin embargo, todavía aguarda por la aportación de otros jugadores llamados a cubrir una parte de la cuota anotadora, como Víctor Narro o Kuki Zalazar.