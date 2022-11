El Dépor, más cerca del once imposible

Lejos queda aquel Dépor de Borja Jiménez en sus inicios. Hace un año las victorias caían y el once era reconocible, casi se recitaba de carrerilla. El proyecto de esta temporada, en eterna búsqueda, se ha instalado en la irregularidad de sus prestaciones y en la provisionalidad de las apuestas de sus técnicos. Ninguno de los dos entrenadores ha podido o ha querido repetir once en las diez primeras jornadas y Mario Soriano es el único futbolista que ha jugado de inicio en todos los partidos. Óscar Cano, sin lanzarse a las revoluciones de cada siete días de su predecesor, perfila semana a semana, pieza a pieza una apuesta que parece camino de cristalizar.

El técnico nazarí llegó a A Coruña y dejó su sello en el primer once. Consolidaba el 4-3-3 después de que Borja empezase con el 4-2-3-1 y coquetease con el 5-4-1 y lanzaba a tres futbolistas que no habían jugado en la semana previa: Álex Bergantiños, Roberto Olabe y Max Svensson. Posteriormente, en cada partido ha ido introduciendo los cambios justos, algunos obligados. Es una búsqueda que no se detiene y que seguirá, pero que parece progresar adecuadamente.

Así, ante el Castilla le dio la batuta de la media a Diego Villares por delante del capitán, una apuesta que ha mantenido y que parece que seguirá adelante después de elogiar en rueda de prensa la inteligencia táctica del vilalbés. Hace cinco días fueron Jaime Sánchez e Isi Gómez las caras nuevas ante el Sanse. El regreso del central fue, en parte, obligado por la roja que había visto Lapeña en Valdebebas, pero su buen partido y su conexión con Pablo Martínez dejan en el aire el regreso del defensa riojano a los elegidos para este fin de semana frente al Algeciras. Una hipotética suplencia del ex del Castellón, tocado, era impensable hace semanas, ahora tampoco es descartable.

La decisión de incluir en el once inicial a Isi Gómez por delante de Olabe sí que no tuvo ningún condicionante. Con la apuesta por Villares consolidada y con Rubén Díez al mando de la creación, Cano busca una tercera pieza para ese trivote que dé equilibrio y ofrezca, de paso, verticalidad por el centro. El ex del Badajoz ya estuvo a las órdenes del técnico y, en ese sentido, puede partir con ventaja. La pugna entre él y el ex del Alcorcón sigue en pie. De momento, no ha tomado decisiones en otras posiciones, pero el momento de Antoñito y la alternativa de Trilli, la decisión en torno a Lapeña y la posibilidad de buscar un recambio a un Mario Soriano algo gris en las últimas semanas son patatas calientes de las próximas semanas. De hecho, en los últimos días el entrenador ha hecho pruebas con Ibai Gómez ocupando el lugar del mediapunta venido del Atlético de Madrid.

En el resto de líneas y posiciones hay futbolistas asentados. Más allá de fijos y con peso como Mackay, Raúl Carnero o Quiles, llama la atención la apuesta decidida del técnico por Max Svensson. Con Borja solo había jugado un partido saliendo desde el banquillo y con Cano lleva tres titularidades. No ha marcado, pero el técnico resaltó en su intervención posterior al duelo sus buenos movimientos de desmarque al primer palo que no habían recibido balones en condiciones. Gorka tuvo sus minutos, sigue lejos de ofrecerle al equipo lo que necesita. La delantera tiene un dueño inesperado.