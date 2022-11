Pablo Martínez estrenó pareja en el centro de la zaga al ser alineado con Jaime y el Dépor, no sin algún sobresalto, volvió a dejar su portería a cero, una tarea casi imposible esta temporada. El central francés marca algunas de las diferencias para los jugadores de su posición que ha traído el nuevo libreto de Óscar Cano. "El míster nos ha dicho de no corramos riesgos con la pelota. Jugamos más simple, damos el pase donde no podamos perderla. Hay que dar seguridad atrás", sentencia.

El defensa llegó a A Coruña el último día de mercado tras un verano sin equipo y reconoce que ya se siente "mucho mejor" porque cuando aterrizó en la ciudad "no tenía ritmo" competitivo. El central ve una progresión personal, también un paso adelante del equipo en labores defensivas. "En los últimos minutos los atacantes y los centrocampistas presionaban y así era más fácil para nosotros ganar los duelos, estábamos más cómodos. Lo importante era no encajar gol", resume tras destacar la actitud del grupo en la fase final del partido ante el Sanse. El compañero de Jaime o de Lapeña admite que en los inicios de su carrera no vivió el vaivén de entrenadores de los últimos años, algo que no solo le ocurrió en el Dépor. Con lo que tampoco tiene mucho problema es con lidiar con la exigencia que supone jugar en un club como el Dépor en Primera Federación. "A mí gusta la presión, me encanta y me da fuerza; no me importa lo que dicen de nosotros", asegura.