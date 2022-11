“Vi cerca el primer equipo del Dépor, pero el fútbol me ha dado muchas cosas bonitas”

Manuel Romay (Malpica de Bergantiños, 1990) vio de cerca la posibilidad de alcanzar la primera plantilla del Deportivo después de llegar al Fabril tras destacar en el Montañeros. Centrocampista del filial blanquiazul en dos etapas diferentes —entre 2012 y 2014, y en la temporada 2017-18— militó cuatro cursos en el Pontevedra antes de recalar el pasado verano en un Arenteiro con el que esta tarde (20.00 horas) buscará levantar la Copa RFEF frente al Alzira. Recién recuperado de unas molestias musculares, espera tener protagonismo en una cita histórica para el equipo de O Carballiño.

¿Ilusionados con la posibilidad de ganar la Copa RFEF?

Es que en las categorías que jugamos nunca hay finales, puede haber play off de ascenso o cosas así, pero finales para nada. Puede que al principio las primeras rondas no hagan tanta ilusión, pero a medida que vas avanzando y ya cuando llegas a la final...

¿Es más especial el partido de hoy o el de Copa del Rey de la próxima semana contra el Almería?

Es muy diferente. En la Copa del Rey hay muy pocas posibilidades de podar ganarla, aunque puedas competir y ponérselo difícil a cualquiera, y aquí tienes la ilusión de ser campeón, de ser el mejor de todos los que la juegan. La otra es más poder disfrutarla.

Se han acostumbrado en el Arenteiro a jugar la Copa del Rey...

Lo hemos hablado. Muchas veces tardas 50 años en jugar la Copa del Rey y en este caso el Arenteiro lo ha hecho dos seguidos.

Llegan a la final lanzados, líderes de su grupo en Segunda RFEF y tras cuatro victorias seguidas...

Estamos totalmente de dulce. Hay que hacer lo más largo posible este momento y cuando lleguen los momentos difíciles acortarlos lo máximo. Ahora hay una gran felicidad en el vestuario y eso da gusto. Personalmente lo estoy disfrutando un montón.

¿Por qué se decidió por el Arenteiro en verano?

Buscaba un reto, volver a ser importante, y creo que acerté. Estoy en un sitio en el que soy feliz, conocía a muchos de los compañeros de haber jugado con ellos, pero si decidí salir del Pontevedra era porque veía que había un proyecto muy bonito. Nunca se sabe dónde puedes acabar, pero por lo menos hasta ahora lo estamos disfrutando un montón.

¿Le costó dejar el Pontevedra?

Fueron años muy buenos aunque es cierto que está marcado por la lesión que tuve la tercera temporada [se rompió la rodilla]. El año pasado tuve menos minutos, pero ascendimos, así que por lo menos hubo esa alegría de dejar al Pontevedra donde tiene que estar. Fue duro sobre todo por ver que no eras capaz de estar al cien por cien en el día a día, pero aún así el equipo respondió y fue una alegría.

Ya sabe lo que es ascender a Primera RFEF con el Pontevedra, ¿en el Arenteiro tienen la misma meta?

No hay la misma exigencia. Nosotros somos muy ambiciosos, pero no hay esa exigencia de ascender sí o sí. No nos lo han transmitido al fichar, pero tenemos ambición y vemos que estamos a la altura del resto de equipos. Competimos muy bien y nos marcamos nuestros objetivos al ver cómo va la temporada. Yo cuando llegué me marqué el objetivo de jugar el play off, evidentemente no es fácil, pero sí podemos estar entre los cinco primeros o al menos pelearlo hasta el final.

¿Está pendiente de lo que le ocurre al Dépor?

Esta semana lo pude ver, que hay muchas semanas que no puedo. Necesitaba una victoria así, en un partido que se decide por un gol, para coger confianza. Ojalá el Dépor nos pueda dar esa alegría del ascenso a final de año a toda la afición.

Ya van demasiados chascos...

El del año pasado..., pero yo diría que el más importante fue el de Mallorca hace unos años. Estaba, entre comillas, hecho y desde entonces todos quedamos muy tocados. Incluso diría que el club desde entonces también, pero todo se remonta. Con los seguidores que tiene el Deportivo, con su masa social, con el sentimiento que despierta... No queda otra que aguantar estos años.

Ahora el club quiere apostar por la cantera, ¿se lo cree o lo ve como la historia de siempre?

Pasa un poco en todos los clubs. Parece que se tira de la cantera cuando económicamente las cosas van un poco peor. No es solo en el Deportivo, pasa en todos los lados. Hay que entender al club, porque ahora también necesita inmediatez en cuanto a resultados. Creo que hubo años que se consiguió sacar jugadores, sobre todo en la primera etapa de Fernando Vázquez.

¿Llegó a ver cercano alcanzar a la primera plantilla del Dépor?

Sí lo vi cercano. En mi primera etapa, en la segunda temporada, lo vi cerca cuando hice la pretemporada con Fernando Vázquez. Tenía el apoyo del entrenador, el club hablaba mucho conmigo..., pero tampoco es fácil. Yo estaba en muy buen momento, pero entendí la situación porque no deja de ser complicado y el fútbol también me ha dado muchas cosas bonitas. Aparte coincidió que ese año se cambió la normativa de sub 25 a sub 23 para compaginar partidos con el filial. Era algo lógico que se cambiara, pero me afectó porque yo tenía justo 23 años.

¿Lleva esa espina clavada?

Todo el mundo tiene esa ilusión, pero no me costó superarlo. Ya digo que he tenido la suerte de vivir muchas cosas bonitas en el fútbol, pero es verdad que me hubiera gustado. Las circunstancias eran las que eran y puede quedar esa espinita, pero también pude seguir adelante.

Ahora tiene dos retos importantes con esta Copa RFEF y la Copa del Rey...

Estoy disfrutando un montón esta etapa y más con el ambiente que hay en el vestuario. El pueblo es además muy futbolero y se respira ilusión. Al ir pasando rondas fue creciendo, ya no solo porque te dé derecho a jugar la Copa del Rey, que es lo evidente, sino por esa posibilidad de ganar.

¿Le veremos en el próximo documental que haga la Federación de la Copa del Rey?

Ojalá que sí y que sea ganando (ríe), pero es muy complicado. Tiene que costar ganarnos y nosotros se lo vamos a poner muy difícil.