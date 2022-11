Rubén Díez: “Hay tiempo para todo; queda muchísimo y estoy seguro de que el equipo irá hacia arriba”

Pocos jugadores del Deportivo tan venerados por Óscar Cano como Rubén Díez (Zaragoza, 1993), al que dirigió dos años en el Castellón, el club que le sirvió de lanzadera al talentoso centrocampista para dar el salto al fútbol profesional después de muchas temporadas de pico y pala en Tercera. El aragonés crece de la mano del equipo, convencido de que hay “mucho margen de mejora”.

¿Se ve todo diferente con el liderato a solo cinco puntos?

Desde fuera sí se ve de otra forma, también viniendo de ganar, que cambia un poco la perspectiva, pero nosotros seguimos centrados en lo mismo, en ir partido a partido y en intentar sumar los tres puntos cada fin de semana para poco a poco ir recortando todos los puntos que podamos.

Con tantos meses de competición por delante, no se puede descartar nada a estas alturas.

Está claro. Quedan todavía muchísimas jornadas. No hemos llegado todavía al parón de invierno, entonces el objetivo tiene que ser el mismo, pero enfocándolo en el día a día, en darle la importancia que se merece a cada partido y, a partir de ahí, ir creciendo como creo que lo estamos haciendo. Hay tiempo para todo. Llevamos una parte muy pequeña todavía de la competición y quedan muchísimos puntos en juego. El equipo aún tiene margen de mejora y estoy convencido de que va a ir hacia arriba.

Desde la visita a Mérida no vencen a domicilio y casi han pasado dos meses.

Sí. Desde la jornada dos no hemos ganado fuera. Se está preparando bien el partido del fin de semana, el equipo está trabajando muy bien y ojalá podamos volver a ganar fuera porque nos daría otro plus de confianza que creo que el equipo necesita para sentirse también seguro fuera de casa. Venimos de ganar, de hacer parte de las cosas bien y el objetivo que tenemos a día de hoy es ir a Algeciras y traernos los tres puntos para seguir en esta línea.

¿Qué referencias tienen de lo que se van a encontrar el sábado en el Nuevo Mirador?

Sinceramente, tengo pocas porque en ese campo no he jugado nunca y entonces no sé exactamente lo que nos podemos encontrar. Entre el jueves y el viernes veremos vídeos de ellos, sabremos cómo atacan y cómo defienden, y tendremos e partido mascado, entre comillas, para a partir de ahí ir allí a intentar sacar los tres puntos.

¿Aspiran a parecerse al Dépor de Riazor también fuera de casa a pesar de la mayor dificultad que siempre conlleva competir a domicilio?

Esa es la idea que queremos todos, dar ese pasito fuera de casa, ser dominadores igual que cuando jugamos en casa. Sabemos que es más complicado porque jugar en casa te da ese plus con tanta afición que metemos en el campo, y que allí es del rival, entonces en ese sentido sabemos que tiene un poco más de complejidad, pero la idea que queremos es eso, intentar dominar los partidos como hacemos en Riazor.

¿En qué ha cambiado futbolísticamente el Dépor desde la llegada de Óscar Cano?

Bueno, no ha cambiado de raíz. Son tres, cuatro, cinco matices que hacen que el equipo sea, entre comillas, diferente, y creo que se está adaptando bien a las nuevas ideas que quiere Óscar. Pienso que todavía tenemos mucho margen de mejora y que poco a poco el equipo dará todavía más nivel.

¿Cuáles son esos tres, cuatro o cinco matices?

Bueno, yo creo que el más importante es que quiere al equipo muy junto en la salida de balón, quiere a la gente cercana, que los pases no sean de muchos metros y los laterales un poco más bajos que en los primeros partidos con Borja [Jiménez]. En principio, esas son las premisas que más nos está insistiendo y las que el míster está empeñado en que sucedan.

¿El objetivo es ir creciendo poco a poco en ataque desde la seguridad defensiva?

Sí, al final lo que tenemos que hacer es sentirnos seguros en el campo, ir cogiendo esa confianza que todo jugador necesita en los partidos y, a partir de ahí, ir creciendo y, sobre todo, ir acompañando al equipo en bloque. También es una forma de que, cuando haya alguna pérdida, el equipo esté junto, esté cerrado, y que no nos transiten tan fácil como nos podían transitar al principio.

A usted Óscar Cano lo conoce muy bien de su pasado en común, ¿se siente cómodo a sus órdenes?

Bueno, es verdad que ya coincidimos dos años en el Castellón y al final miras atrás y sabes que con Óscar estuve muy bien, estuve cómodo y me dio toda la confianza del mundo. Me ha retrasado un poco la posición y la verdad es que estoy muy cómodo en este nuevo rol y estoy contento por la confianza para intentar seguir aportando todo lo que pueda.

Ha jugado de mediapunta, caído a banda, de falso nueve, de mediocentro en un doble pivote, ahora de interior con tres centrocampistas a la vez. ¿Es ese el rol que mejor le sienta?

Sí. Desde la llegada de Óscar me ha metido como de interior con tres mediocentros o incluso de mediocentro alguna vez cuando transformamos a defensa de cinco. Hacía mucho tiempo que no jugaba en esa posición y estoy muy cómodo, porque al estar mucho en contacto con el balón, es verdad que ahí es donde me encuentro cómodo y estoy contento de poder aportar.

Sin la pelota sufre mucho, es su alimento.

Sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero cuanto más estoy en contacto con el balón es cuando más cómodo me siento. Al final es intentar ofrecerme siempre, dar soluciones a mis compañeros, dar circulaciones rápidas de balón, mirar hacia arriba…. Yo creo que en eso puedo aportar y es lo que el míster me pide.

¿Su gran margen de mejora está en la faceta defensiva?

Sí, está claro que ese es un aspecto que a nivel personal tengo que seguir mejorando y, a partir de ahí, ir creciendo a la par que el equipo y que el dominio que tenemos durante los partidos cada fin de semana sea mayor.

Llegó con la pretemporada muy avanzada, ¿le falta mucho para alcanzar su pico de forma?

La verdad es que he notado mucha diferencia desde que vine, con la adaptación que eso conlleva, al nivel de ahora. Creo que lo he elevado, que cada vez estoy encontrándome mejor y tengo más importancia en el juego. Espero seguir creciendo poco a poco. Tampoco puedo decir un porcentaje, pero estoy convencido de que poco a poco iré creciendo y dando más nivel. Intentaré que sea lo más efectivo posible para el bien común.

Viéndolo en perspectiva, ¿fue un acierto dejar Tenerife y bajar una categoría para jugar en el Deportivo?

Sí. No me arrepiento en absoluto. Para mí bajar una categoría no es ningún inconveniente. Lo miro en perspectiva de futuro y creo que es la decisión más acertada que pude tomar a finales del mercado de verano. Estoy convencidísimo de esa idea y de venir a un proyecto como el del Dépor. Ojalá salga todo bien y consigamos lo que todos deseamos.