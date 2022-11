Jaime Sánchez, que reapareció tras lesión cuajando una buena actuación ante el Sanse, reconoció ayer que su arranque de temporada no fue bueno, pero que tiene “la conciencia tranquila” porque siempre trabajó por “dar lo mejor” de sí mismo. “Soy consciente de que no di mi mejor versión en el inicio de liga. Eso por supuesto que lo sé, no hace falta que me lo diga nadie porque, obviamente, yo lo sé”, explicó.

“A nadie le gusta no estar bien pero tengo la conciencia tranquila porque siempre trabajé para dar lo mejor de mí. Hay veces que no salen las cosas, no te explicas por qué y, obviamente, no estás tan bien como cuando estás en tu mejor momento. Mi intención siempre es dar lo mejor de mí para ayudar al equipo lo máximo posible”, añadió. En su opinión, las dos semanas que estuvo parado por su lesión muscular fueron positivas para hacer limpieza a nivel mental y regresar ofreciendo un nivel alto ante el Sanse. “Estas dos semanas fuera a lo mejor me sirvieron para relajarme un poco y mejorar en mi cabeza, que a lo mejor estaba más preocupada porque no estaba dando mi mejor versión. No quiero buscar la explicación. Simplemente hice lo que suelo hacer, estar tranquilo en el campo, y eso dio sus resultados”, apuntó sobre su actuación del pasado sábado en Riazor: “Creo que salí reforzado. Acabé contento y el equipo ganó. Me vino bien jugar ese partido”.