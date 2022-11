Óscar Cano destacó esta mañana antes visitar al Algeciras las "posibilidades infinitas" que posee la plantilla del Deportivo. El entrenador blanquiazul, sin embargo, también reconoció los errores defensivos que cometió el equipo en la victoria de la semana pasada frente al Sanse en Riazor.

"Ayer tuvimos una pequeña reunión con la gente de la dirección deportiva, que está muy cerca de los jugadores, y les dije una cosa que siento. Aún conociendo a los jugadores perfectamente me ha sorprendido para mejor este grupo. Es una plantilla con unas posibilidades infinitas", manifestó Cano. En ese sentido, el técnico desveló que todavía no habían hablado de posibles refuerzos en el mercado de invierno. "Creo que no sería bueno", puntualizó.

Cano, sin embargo, también recordó que el equipo todavía está en construcción. El técnico admitió que la semana pasada se cometieron errores graves en defensa. "Hubo tres o cuatro desajustes que fueron groseros, hay que ser honestos. Hay tres o cuatro errores de bulto, errores que no son forzados y ahí hay que trabajar mucho", señaló.

El entrenador deportivista indicó que deberán corregirlo este sábado contra el Algeciras. "Un Dépor que siga limando esos pequeños errores que cometemos en defensa. Creo que son evitables. Un Dépor que cuando le toque gestionar el balón nos ordene y a la vez desordene al contrario. Un Deportivo que domina todo lo que está sucediendo", reflexionó sobre la versión de su equipo que espera para mañana.