Ian Mackay tuvo que ser sustituido en el tramo final del encuentro y está pendiente de pruebas médicas para averiguar el alcance de las molestias que padece en el hombro derecho. “Mañana [por hoy] me hacen resonancia. La sensación es mala”, reconoció el guardameta coruñés en declaraciones al programa Carrusel Deportivo Coruña de Radio Coruña. “Me dieron una hostia como un piano, es como si se me saliera el hombro y me volviera a entrar”, describió sobre la acción en la que tuvo que pedir el cambio después de un saque de esquina.