“Hoy nos hemos librado, no hemos merecido ganar el partido”, aseguró el entrenador del Deportivo, Óscar Cano, nada más acabar el partido contra el Algeciras con una victoria marcada por la actuación arbitral. “Hay una acción en la primera parte que nos puede volver a adelantar, que es el penalti grosero a Mario Soriano. No se puede permitir este error en un fútbol serio. En la última acción, me comentan que no hay fuera de juego”, expuso Cano sobre el tanto anulado al Algeciras en el tiempo añadido. “Lo demás, un partido muy áspero, son un gran equipo con gente arriba que ponen las cosas difíciles, te exigen mucho. Tienen dos laterales que llegan bien, dos grandes centrocampistas. Es una categoría muy complicada, se hace difícil ganar fuera de casa. No hemos sido capaces de encontrar esas secuencias con el balón, en la segunda parte hemos defendido bien y al final, hemos protegido el resultado. En el debe está que tenemos que jugar mejor para ganar partido fuera de casa”, reflexionó sobre el partido.

El entrenador deportivista comparó la actuación de su equipo en Algeciras, donde consiguió llevarse la victoria, con la versión que mostró contra el Real Madrid Castilla. En aquella ocasión, a pesar de la derrota ante el filial blanco, el técnico aseguró que le había gustado el partido de los suyos. “Hoy el Dépor no ha sido justo vencedor, hay que reconocerlo. En Valdebebas creo que no merecimos perder y hoy no hemos merecido ganar. Este tipo de partidos cuando se ganan indican que hay posibilidad de hacerlo. Hemos asustado unas veces en la segunda y en una llegó el gol, pero no estábamos finos con el balón”, insistió. “Tengo la sensación de que hace quince días pasaron unas cosas. Mi sensación es que hace quince días jugamos mejor que hoy. El equipo hizo muchas cosas mejor que hoy en Valdebebas, pero la victoria y la derrota no se discute. Cuando pierdes no puedes decir nada, y cuando ganas todos son alabanzas. Mi papel como entrenador es no engañar a la gente. Hoy no hemos merecido ganar. Pero si jugando así de mal somos capaces de ganar, yo lo firmo”, razonó el entrenador deportivista sobre la victoria frente al Algeciras.

Cano destacó por encima de todo la importancia del triunfo para la autoestima del grupo y empezar a asomar la cabeza en la parte alta de la clasificación. “Nos hacía falta esta victoria, teníamos que meternos de lleno en la pomada. Es el primer paso que hay que dar. Que las cabezas piensen que cuando lo hacemos bien podemos ganar y cuando no, también, podemos obtener puntos. Esa sensación de que los partidos se pueden poner de mil maneras pero puedes sacar los puntos, es un impacto rotundo en lo anímico. El equipo no empezó bien y viene de un palo gordo, pero vamos a pensar que lo mejor está por suceder”, manifestó.

El entrenador blanquiazul reconoció además los problemas que sufre el equipo en defensa y los errores que comete: “El gol es una cadena de errores, no podemos consentir que no se quede nadie de pie para defender. Ellos tienen dos opciones, al palo y la vuelven a coger. Trataremos de mejorar. Tenemos quince días de margen para darle cabida en las sesiones de entrenamiento a lo que no hacemos bien, en lo que fallamos más. A ver si somos capaces de redondear un poco en ese balance defensivo”.