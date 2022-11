Soriano decide, el Dépor se reengancha

El Deportivo amanece a cuatro puntos del liderato, reenganchado al tren del ascenso gracias al gol de Mario Soriano en Algeciras, donde lo mejor con diferencia para el equipo coruñés fue el resultado. Un auténtico tesoro en un campo muy complicado, de los más duros de Primera RFEF. Poco fútbol y muchas disputas, interrupciones, faltas continuas, las que se pitaron y las que no... Un duelo de brega, típico de la categoría, que el Dépor acabó sacando adelante a base de oficio, de trabajo y también gracias a ese punto de fortuna imprescindible para poner definitivamente la flecha hacia arriba. Volvió a ganar y enlaza dos triunfos consecutivos, pero sigue lejos de ser ese equipo redondo, fiable y sin dudas que busca Óscar Cano. En defensa los problemas siguen siendo evidentes. Los rivales, ayer el Algeciras, crean peligro con muy poco. Demasiados errores, desajustes y malas decisiones. Poca contundencia. En definitiva, mucho que mejorar, en campo propio y en el contrario, pero siempre es mejor construir desde la tranquilidad y la confianza que solo dan las victorias, el mejor nutriente para alimentar la candidatura coruñesa al ascenso. Hay tiempo para todo, tiene razón el técnico, pero así no va a llegar para alcanzar la meta. Urge crecer, individual y colectivamente.

Partidos como el de ayer suelen acabar en empate la mayoría de las veces. Los dos hicieron méritos para sumar, cada uno a su manera, el Algeciras buscando el cuerpo a cuerpo en cada acción y el Deportivo tratando de adueñarse de la pelota. Los andaluces, con la línea defensiva adelantadísima, arriesgaron para tratar de incomodar al equipo coruñés en campo contrario y lo pagaron concediendo varios balones al espacio muy peligrosos. Así llegó el primer aviso de Svensson, que recibió de Quiles con muchos metros por delante, pero se entretuvo demasiado a la hora de armar el disparo (m.11). Susto grande para el Algeciras, que solo tres minutos después encajó el primero. Antoñito puso un gran balón a la espalda de la defensa y Svensson esta vez no perdonó. Nada pudo hacer el meta Flere para rechazar el potentísimo disparo del delantero. Primer gol del catalán, que le vendrá muy bien para coger confianza de cara a los próximos partidos.

Poco tardó el Algeciras en reaccionar y acumular méritos suficientes como para empatar. Roni lo intentó con un par de disparos antes de que Iván Trujillo aprovechara una segunda jugada para firmar el 1-1 en el 32 con la involuntaria colaboración de la defensa coruñesa, a la que le sigue faltando contundencia. Empate en el marcador e igualdad también sobre el césped del Nuevo Mirador, por el que rodaron muchos jugadores de ambos equipos, sobre todo del Dépor. Al Algeciras le interesaba un partido áspero, muy físico, y a eso se jugó gracias a la excesiva permisividad del colegiado Pérez Hernández. Inexplicable dónde situó el listón para pitar falta, y aún más para sacar tarjeta. Normal que apenas hubiera continuidad en el juego. El Deportivo no era capaz de enlazar más de tres pases seguidos. Por la contundencia del rival, pero también por la falta de precisión de sus propios jugadores. Olabe fallaba pases fáciles, Rubén Díez apenas entraba en juego y Soriano también aparecía poco, casi siempre lejos de la portería contraria. Hasta que al filo del descanso el madrileño fue objeto de un penalti claro, clarísimo, que todo el mundo vio salvo el árbitro.

Tras la reanudación el Algeciras bajó una marcha en su ímpetu, quizá acusando el gran esfuerzo realizado en la primera parte, pero el Dépor no lo aprovechó para inclinar el campo hacia el área andaluza. Siguió espeso en ataque, sin acabar de encontrar los caminos por los que sorprender a la defensa rival y crear ocasiones. Un zurdazo de Antoñito muy desviado y un cabezazo de Pablo Martínez a la salida de una falta fueron las mejores aproximaciones coruñesas hasta el gol de Soriano. Antes el Algeciras también tuvo las suyas, la más clara un remate de Elejalde al que respondió Mackay con una mano milagrosa. También Roni lo intentó con un disparo que el portero coruñés atajó con seguridad.

Gol con fortuna

El partido estaba para acabar así, con el 1-1. Hubiese sido lo más justo, pero en el 82 llegó el tanto de Soriano, cuyo disparo acabó sorprendiendo al portero tras tocar en un defensa. Cuarto gol del madrileño en lo que va de temporada y golpe de fortuna para el Dépor en un momento clave, casi sin tiempo para la reacción del Algeciras. Poco achuchó el conjunto andaluz. No hubo arreón. Ni antes ni después de la lesión de Mackay. Edu Sousa, su sustituto, apenas tuvo que intervenir para conservar el 1-2 y con él tres puntos de oro que acabaron viajando a A Coruña gracias, también, a un error arbitral. Mal anulado el tanto de Unai Veiga. No estaba en fuera de juego. Involuntaria compensación al penalti a Soriano no señalado en la primera parte.