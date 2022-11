Cano, a hombros de los resultados

Los resultados avalan hasta el momento el trabajo de Óscar Cano al frente del Deportivo. 9 puntos de 12 posibles desde su llegada, una marca notable para recuperar autoestima, confianza y seguir creciendo, porque el margen de mejora es muy amplio. “Nos hemos librado, no hemos merecido ganar el partido”, reconoció el técnico blanquiazul tras la apurada victoria (1-2) en Algeciras. Una acertada lectura para continuar la reconstrucción desde la autocrítica y el realismo. No siempre se acaban ganando partidos como el del Nuevo Mirador. Hay que jugar mucho mejor para vencer en Primera RFEF, y más fuera de casa.

Lo sabe bien el entrenador andaluz, que cogió al equipo quinto, en puestos de play off, tras haber sumado 12 puntos en las primeras siete jornadas con Borja Jiménez al mando. Ahora el Dépor es sexto, fuera de la zona de fase de ascenso pese a la mejoría en los resultados, debido a que los rivales directos también están apretando.

El Deportivo de Cano asoma la cabeza a hombros de los resultados, no tanto del buen juego. Aún no es ese equipo fiable y eficaz en las dos áreas que quiere el técnico granadino. Los problemas en defensa son grandes, igual que en la creación, atascada de tres cuartos de campo en adelante. En Algeciras lo más justo hubiera sido un empate. La igualdad fue máxima y el equipo coruñés no acabó de sentirse cómodo con la pelota ante un rival duro y competitivo que también tuvo sus opciones. Incluso le anularon un gol legal en el descuento por un fuera de juego inexistente. Desenlace afortunado para el Dépor, al que le habían birlado un penalti muy claro al filo del descanso.

Óscar Cano se estrenó en el banquillo blanquiazul en Riazor frente al Linares (2-1) y luego su equipo cayó con justicia en su visita a Valdebebas ante el Castilla (1-0), el único tropiezo hasta ahora con el andaluz al frente. Después llegaron las dos victorias consecutivas, primero en casa contra el Sanse (1-0) y luego a domicilio en Algeciras (1-2). 9 puntos de 12 posibles, con 5 goles a favor y 3 en contra, para reengancharse a la lucha por el ascenso antes del parón liguero del próximo fin de semana debido a la disputa de la Copa del Rey. Tras visitar Guijuelo el sábado (17.00 horas) en la eliminatoria a partido único del torneo del KO, el Deportivo retomará el campeonato liguero el domingo día 20, en el estadio de Riazor, frente a la Cultural Leonesa (19.00 horas).