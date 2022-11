Ibai Gómez se despidió esta mañana del deportivismo tras anunciar ayer su decisión de poner fin a su carrera como futbolista profesional. Lo hizo en presencia de toda la plantilla y el cuerpo técnico blanquiazules, que quisieron arroparlo en la sala de prensa de Abegondo. "Nunca he tenido tanto público", bromeó el vasco, sonriente, en el momento de tomar asiento. "Me siento orgulloso y en paz, siento que la decisión es acertada", aseguró.

"Lo decido ahora porque la cabeza y el corazón me lo piden. En otra etapa hubiese esperado al mercado invernal, pero no tengo intención de cambiar de equipo ni de seguir jugando. Lo mejor para toda las partes era tomar la decisión ahora", recalcó Ibai antes de expresar su agradecimiento al Deportivo y a su afición por estos meses en A Coruña. El sábado se lo comunicó al club y hasta ayer solo lo sabía su mujer, su representantes y sus padres. Ni siquiera se lo dijo a sus amigos: "Tenía la decisión muy clara, no quería que nadie me intentara convencer. La decisión estaba muy muy clara, no hubo ningún tipo de duda".

Recordó que llegó al Dépor "con toda la ilusión del mundo, por un reto muy bonito" pero no se veía en condiciones de llegar al 100% para aportar su verdadero nivel, y menos tras la llegada de Óscar Cano, una situación a la que se refirió "sin ningún tipo de rencor ni maldad "hacia el nuevo cuerpo técnico.

"Hay que ser realista y consecuente. No he venido a ganar dinero", apuntó Ibai, que también expresó su gratitud hacia la afición. "Tengo la conciencia muy tranquila, muy tranquila. No voy a pedir perdón porque me he dejado el alma. Sí quiero dar las gracias. Ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar en el camino", añadió Ibai Gómez, que tiene previsto seguir ligado al fútbol como entrenador, aunque antes planea jugar unos meses en el Santutxu, el club de barrio en el que empezó a jugar al fútbol.