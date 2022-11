“La ilusión de jugar contra el Dépor es la misma aunque esté en Primera RFEF”

Jesús Hernández, Piojo (Salamanca, 1989), es toda una institución de la antigua Segunda División B. Salamanca, Huesca, Nàstic o Unionistas han sido algunos de los clubes en los que ha militado en su extensa carrera, pero el Guijuelo es donde más temporadas ha completado en tres etapas diferentes. Capitán del equipo, regresó el curso pasado al club contra el que se medirá el Deportivo el sábado en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Después de un ascenso a Segunda RFEF, Piojo se medirá de nuevo a los blanquiazules en el torneo con ganas de sorpresa.

¿Cómo se toman recibir al Deportivo el sábado?

Nosotros no tenemos muchas veces la oportunidad de jugar la Copa del Rey y siempre nos lo tomamos igual, con mucha ilusión, porque sabemos que para los equipos modestos, si consigues ir pasando rondas, tendrías el premio de que cada vez te tocaría un rival de mayor entidad.

En otra época recibir al Deportivo quizá fuera un premio gordo, pero los tiempos han cambiado. ¿Cómo es ahora?

Yo ya ha tenido la suerte de enfrentarme al Dépor, además en Copa del Rey, con Unionistas [en la temporada 2019-20] y percibo la misma ilusión que por entonces. Aunque esté en Primera RFEF, el Dépor no deja de ser un equipo al que se le conoce en toda España. Hables lo que hables del Dépor todo el mundo sabe que ha sido una entidad con una repercusión brutal y que lo sigue siendo estando en Primera RFEF, así que la ilusión es la misma. Cuando salió la bola del Dépor nos hizo mucha ilusión porque es un rival de muchísima entidad.

¿La motivación es pasar para ver si cae uno de esos rivales de Primera División?

Cuando consigues el objetivo de meterte en la Copa del Rey, siempre te vienen a la mente grandes citas. Yo he tenido la suerte de jugar contra el Atlético, contra el Real Madrid, contra el Rayo... Evidentemente son noches que siempre te quedan para el recuerdo porque te enfrentas a tus ídolos, así que en nuestra mente está pasar las máximas rondas posibles para ver si nos toca el premio gordo.

Esta temporada la diferencia entre los dos equipos es de una categoría, ¿la posible sorpresa ya quedaría difuminada?

Yo creo que para mí y para todo el mundo, si alguien tiene el papel de favorito en esta eliminatoria, es el Dépor. Aunque esté en Primera RFEF y nosotros en Segunda RFEF, igual el escalón es más pequeño, pero el favorito es el Dépor. Por entidad, por presupuesto, por plantilla... Nos supera en todo, pero no nos puede superar en ilusión ni en ganas porque sobre todo jugamos en nuestra casa, que creo que es un punto a nuestro a favor.

El Deportivo jugó allí hace dos temporadas, pero ya no quedan apenas jugadores de aquella plantilla...

Yo estaba en Palencia, pero estuve allí viendo el partido. No sé si quedan muchos de aquella plantilla, pero alguno creo que sí. El contexto ya lo conocen porque sus compañeros les habrán puesto en aviso de lo que se van a encontrar.

Han empezado muy bien la liga a pesar de ser un recién ascendido, ¿eso les da más margen para la Copa?

Nuestro objetivo está claro, somos un recién ascendido y jugamos esta Copa del Rey porque fuimos campeones en Tercera RFEF, que a nadie se le olvide. Venimos de una categoría menor y tenemos una ilusión tremenda en esta competición, pero somos conscientes de lo que somos y que el objetivo de la temporada es salvar la categoría. Aunque hayamos empezado muy bien, hasta que no se llegue a los cuarenta y tantos puntos que confirmen la permanencia no vamos a descansar ni vamos a estar más aliviados.

Tiene mucha experiencia en lo que antes era la Segunda B y ahora es la Primera RFEF, el Dépor ya va por su tercera temporada en la categoría. ¿Se lo esperaba? ¿Cree que se la ha atragantado?

Es que ganar en cualquier categoría es muy difícil. Al Dépor, por entidad, por afición, por presupuesto, por todo... la Primera RFEF se le queda pequeña, pero no es fácil ganar. El Dépor tiene en contra que todos los equipos cuando jugamos contra ellos estamos más motivados porque es el rival a batir en una categoría así.

¿Cree que ha aumentado el nivel en Primera RFEF con respecto a la antigua Segunda B?

Es una opinión personal mía, como jugador y a partir de lo que puedo ver, porque el año pasado estuve en Tercera RFEF y este en Segunda RFEF, de momento la Primera no la he pisado pero sí conozco a la gran mayoría de jugadores que están en ella, y creo en Tercera y Segunda hay más igualdad. Primera RFEF sí la veo más difícil, competida y un pelín más atractiva de lo que era la antigua Segunda B.

¿Qué Deportivo se espera?

Este año lo he podido ver un poco menos, porque intento ver a los equipos de Castilla y León, en los que conozco a más compañeros. Todavía no ha jugado con Unionistas y solo he visto pinceladas.

¿Esperan que el Dépor llegue un poco descentrado porque no ha empezado como se esperaba en la liga?

Me encantaría que fuera así, como un partido que no les importara mucho (ríe), pero es el Deportivo. Cualquier suplente en el Dépor no tengo ninguna duda de que sería titular en todos los equipos de Primera RFEF, ya no hablo de Segunda RFEF. Venga quien venga nos lo van a poner muy difícil porque los que están jugando querrán seguir poniéndoselo difícil al entrenador y los que no lo hacen querrán ganarse una oportunidad. Por mucho que ellos tengan el ascenso a Segunda División, porque es normal, nadie sale al campo a perder ni a andar. Los jugadores se juegan muchas habichuelas en el partido que sea.

Coincidió con Óscar Cano en la desaparecida Unión Deportiva Salamanca...

Cuando él estaba en el primer equipo yo estaba en el filial de Tercera División. Evidentemente la idea de sus equipos está clara. Es un entrenador al que le gusta mucho el trato de balón, muy parecido a Rubén [de la Barrera], con el que también coincidí aquí en Guijuelo. Es un poco de su perfil. Buena parte del juego la basan en la posesión, son dos estilos muy parecidos.