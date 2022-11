Soriano: “Queremos seguir en la Copa, todo el mundo está enchufado como si fuera un partido de liga”

Es uno de los grandes estandartes del actual Deportivo y uno de los futbolistas más queridos por la afición. Inesperado pichichi blanquiazul con cuatro goles, Mario Soriano (Madrid, 2002) celebra su dulce momento en el equipo coruñés, al tiempo que encara con la máxima seriedad y ambición el encuentro de Copa del sábado en Guijuelo:“Todo el mundo está enchufado, como si fuera un partido de liga”.

En verano puso todo de su parte para seguir en el Dépor, ¿el tiempo está demostrando que fue una decisión acertada?

Sí. Yo desde el primer momento quería venir aquí. Está yendo todo muy bien. Espero que en un futuro vaya muchísimo mejor y, sobre todo, se logre ese objetivo de ascender y seguir aquí unido al Dépor.

¿Qué fue lo que le enamoró tanto del Deportivo y de A Coruña?

Sobre todo el club. Es muy importante, un histórico. Por circunstancias estamos en la categoría en la que estamos pero, obviamente, se merece estar en Primera División.

¿Se siente uno de los futbolistas más queridos por la afición?

Cuando quise volver, todo el mundo se alegró cuando se anuncio la noticia. Yo estoy superagradecido a todo el mundo, supercontento y con muchas ganas de que disfruten conmigo y, sobre todo, de ayudar al equipo a lograr los objetivos que tiene.

Siempre titular y ya ha marcado cuatro goles, más no puede pedir a nivel individual.

No. La verdad es que estoy superagradecido tanto al cuerpo técnico que había antes como al de ahora. Estoy superfeliz, muy a gusto, cómodo en el juego. Espero que siga así, ayudando también con goles y asistencias al equipo, y en todas las facetas que me pida el míster.

Antes jugaba en una posición más centrada, ahora más caído a banda.

Sí. En ese 4-3-3 estoy en la banda izquierda, pero al final la formación que se pone, la posición en la que se ubica un jugador en el inicio en el dibujo, da un poquito igual. Todo depende un poco de cómo juegue el rival, de los espacios que se generen, de la movilidad que generemos. El míster nos pide eso, que nos movamos a los espacios libres para ayudar al equipo a sacar el balón y posicionarnos bien para tener más el control y generar más oportunidades.

¿Qué ha cambiado en su rol en el campo desde la llegada al banquillo de Óscar Cano?

Más o menos es parecido. Sí que es verdad que, entre comillas, un poco más de libertad tengo ahora. Si tengo que ir al lado derecho para ayudar al equipo o generar un espacio, sí que tengo esa libertad de hacerlo. Antes me movía muy por dentro. Al final soy un jugador que no puede estar fijado en banda, ahí no aportaría al equipo todas las cosas que puedo aportar.

¿Nota que está creciendo, que cada vez se atreve a hacer más cosas?

Eso es. Tanto los minutos, las oportunidades de seguir participando, como los goles y ser un jugador que en el juego es vital, pues me hace estar con mucha confianza. Ojalá siga todo así y vengan muchísimos más goles y asistencias para ayudar al equipo a conseguir los máximos puntos posibles para lograr el objetivo.

¿Cómo encaran la eliminatoria de Copa del Rey en Guijuelo?

Como una semana normal, una semana más en la que todo el equipo está entrenando y enchufado como si fuera un partido de liga. Luego el míster ya decidirá a quién pone y, a partir de ahí, a ganar el partido y a pasar a la siguiente ronda.

¿Prefiere seguir compitiendo o le viene bien descansar en la Copa?

Lo que decida el míster va a ser bueno. Tenemos muchísimos grandes jugadores. A todo el mundo le gusta jugar y, si me pone, voy a hacerlo de la mejor manera posible para ayudar al equipo a lograr ese objetivo. Y si no me pone, no pasa nada porque los que menos están participando pueden tener más minutos y demostrarle al míster que pueden estar en el once.

¿Incordia menos la Copa al no ser entre semana y tener ocho días para preparar el siguiente partido?

Eso da un poco lo mismo. A mí me gusta jugar entre semana. Me gusta, porque estás siempre enchufado, en esa dinámica de competición.

¿Avanzar en la Copa viene bien para generar dinámica ganadora?

Nosotros queremos ganar, pasar de ronda y llegar a lo máximo posible. El Dépor en la Copa siempre ha tenido esa participación, la ganó dos veces, y es un equipo importante. Queremos pasar de ronda, seguir en esta competición tan bonita y maravillosa, y se empieza desde este fin de semana ganando al Guijuelo.

¿La hierba sintética del Municipal Luis Ramos es un hándicap?

Desde el año pasado no jugamos en artificial pero nos adaptamos a todo. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y que esa superficie no nos incomode.

Han sumado 9 puntos de los últimos 12 posibles, pero siguen fuera del play off. Los rivales directos también aprietan.

Sí. Este año el grupo es muy complicado, hay muchos equipos muy fuertes que quieren ese objetivo de subir directo y, sobre todo, estar en el play off. Todo el mundo va a querer estar ahí. También va a beneficiar porque entre nosotros vamos a perder puntos. Van a ser partidos muy duros y contra los de arriba va a ser clave sacar los puntos.

Córdoba y Racing de Ferrol parecían inalcanzables hace unas semanas, pero también pinchan.

Sí. Sabíamos que no iban a ganar todos los partidos. En esta categoría es imposible. Ellos han empezado muy bien, nosotros el año pasado empezamos igual y mira cómo acabamos. Estamos a cinco puntos del Córdoba, todo está muy igualado. Ahora vienen enfrentamientos directos y en Navidad se verá todo más detallado, pero en mayo es cuando se va a definir todo.

Su gol en Algeciras sirvió para ganar, pero el partido del Dépor no fue ni mucho menos brillante.

Siempre hay margen de mejora. Cuando van las cosas muy bien siempre hay algo que detallar y analizar para esa mejora. El otro día fue un partido muy complicado, fue un partido de intensidad, de mucho balón parado, de parar jugadas, y no tuvimos ese balón que tenemos cuando jugamos en Riazor. Ese control en ningún momento lo tuvimos, pero hay que valorar esos tres puntos porque son muy importantes.

Por cierto, ¿cómo han vivido desde dentro la despedida de Ibai?

Con tristeza pero a la vez con esa tranquilidad de que él estaba seguro y esa decisión la tomó porque tenía mucha seguridad y lo necesitaba. Todos le hemos deseado suerte en todo lo que venga y yo, personalmente, tenía una amistad muy buena con él pero seguro que algún día nos cruzaremos otra vez. Yo me quedo con esa amistad. Me tiene para cualquier cosa que necesite.