Una ficha libre a la que ya se le buscan pretendientes. A falta de un mes y medio para que se abra el mercado de fichajes, la salida de Ibai Gómez ya le abre una puerta al Dépor para hacer contrataciones. No es obligatorio, pero Óscar Cano no se esconde: acudirán al mercado. "Ocuparemos la ficha", admite sin ambages, aunque sin cerrar las necesidades. "Porque tenemos que ser ambiciosos. El entrenador y la dirección deportiva lo son. Eso sí, no sabemos en qué posición. El 1 de enero me gustaría tener a los pretendidos y ahora mismo ni ha habido reuniones. Ni sé lo que hace falta. Llevo cuatro partidos, sería irresponsable", apunta sin tener muchas esperanzas en que el futbolista a fichar, si llega del fútbol profesional, se persone en las próximas semanas en A Coruña aprovechando el parón por el Mundial. "Al mercado se va cuando se puede ir. Nadie se quiere desprender de alguien de nivel. Va lento. Piden traspaso y hay condiciones y es difícil acelerarlos. Siempre que he pedido es que cuanto antes, mejor. El día 10 de enero mejor que el 31, pero sabemos cómo se refuerza en los mercados. Es brutal lo que se hace en las dos últimas horas. Algunos jugadores no pertenecían a esa primera idea y se precipitan otras operaciones. Hay un movimiento y se produce unas cascada. Hay que ajustarse a la realidad del mercado", asume.

Antes de que llegue ese momento de mover la plantilla, llegarán las oportunidades para los que están dentro. Peke, uno de los jugadores mejor dotados técnicamente de la plantilla, será titular, según sus palabras. Cano explica en qué punto se encuentra el salto del canario: "Es un chico muy introvertido, es difícil entrar a él. Lo abrazamos, le tiramos de las orejas. Tiene un talento diferencial. Tiene que ser regular en el trabajo, que le dará lo que su talento merece. Kuki viene de Segunda, Narro casi consigue un contrato en Primera con el Valladolid, Mario está en un buen momento y Quiles es el gol del equipo. Mañana va a jugar y a ver si es capaz de hacerlo bien", apunta.

Peke tiene ficha con los mayores, no así los cuatro canteranos que mañana se asomarán al equipo. Cano tira de nuevo de prudencia. "Es una posibilidad de disfrutar minutos para ellos, de estar listos, de que se acerquen al fútbol profesional. Hay que ir poco a poco, salvo que los que venga derriben la puerta, que haya un talento único. Son buenos jugadores, con un buen rendimiento, no los podemos consumir. Soy padre. Alguno será titular y pueden demostrar, sin que sea definitivo. Si lo hacen, tampoco pensemos que tenemos en ciernes a la próxima referencia. Si no están bien, no pensemos que no están preparados. Hay que respetar los tiempos de cada uno, independientemente de un rendimiento puntal", razona antes de desgranar las cualidades de algunos de ellos: "Puerto mete la cabeza en un avispero. Competitivo, valiente, intenso. Un chico muy atento. Brais es un jugador que, bien rodeado, puede ser interesante. Se sabe ubicar, estar en el espacio oportuno y es interesante para no sufrir en las transiciones. Debe mejorar, debe salir mejor de sus pies la pelota. Es un soldado, muy solidario. Nájera tiene facilidad y determinación para ir al área, para penetrar y está en un buen momento. Es el momento adecuado para que puedan venir".

Adiós a Ibai

Ibai apuntó que una de las razones de su adiós fue lo poco que contaba para Óscar Cano. Aun así, el técnico se deshizo en elogios ante lo que encontró en este mes por parte del de Santutxu: "Me encontré a un Ibai hiperprofesional. No recordaba un profesional de su talla. Un chico que las vivió de todos los colores, pertenecía a otro mundo elitista. Y se encuentra con no jugar. Está el rendimiento de Quiles, Mario o Kuki, que cuando sale, lo hace muy bien. Nunca me puso mala cara ni pidió explicaciones. Por su iniciativa vio que no iba a jugar. No le vi desilusionado en ninguna sesión. Es un tipo grandísimo a nivel humano", reconoce.