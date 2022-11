Se lo sabía de memoria, lo había visualizado. No era la primera vez que preparaba tal emboscada. Solo necesitaba, con el campo como aliado, pertrecharse, hacer sentir incómodo al Dépor, esperar su momento. Un robo, tres toques y un saque de esquina. Dos estocadas. Todo en cuatro minutos y el equipo coruñés ya había naufragado, ya había tirado la Copa ante el Guijuelo. No hay mayor condena para quien debe demostrar que ser la nada, que exponer sus miserias. Y algunos de los nombres ilustres de la segunda unidad blanquiazul no se rebelaron a su destino próximo, no argumentaron en contra de lo que les espera en los próximos meses. Se salvaron los fabrilistas y algunos de los que menos juegan. Un Dépor pobre que merece despedirse de una competición que le podía dar aire a su plantilla. Se ahogó por su propia impotencia en Salamanca, se ahogarán gran parte de los protagonistas de una tarde para olvidar.

Otro equipo, otro deporte. Óscar Cano ya se había dejado a la mitad del equipo en A Coruña por lesiones y por descanso, y tampoco estaba dispuesto a arriesgar el físico de los pocos habituales que subió al bus. En 20 minutos el tiempo le demostró que todas las precauciones eran pocas. Villares fue el único titular en liga que estaba entre los once elegidos de inicio y, antes del ecuador de la primera parte, ya estaba tirado en el césped, echándose la mano al muslo y pidiendo el cambio. Mala noticia y no fue la única. El partido para entonces tampoco ofrecía muchas buenas nuevas ni entretenimiento. Así como botaba la pelota en cada desplazamiento podían haber rodado bolas de polvo por el césped de Guijuelo como en el desierto. No pasaba nada no iba a pasar nada. El equipo local era lo que pretendía, el Dépor no podía. La incomodidad era extrema, el campo se comía cualquier tipo de aliciente. Y eso que estaba el prometido Yeremay en el once y que Óscar Cano había confiado en la pareja de centrales del Fabril (Ángel Puerto y Dani Barcia), en el desaparecido Retuerta, en el añorado Trilli y en hasta decepciones como Kuki o Gorka. Todo se ralentizaba hasta morir mientras el equipo coruñés intentaba sacar la pelota jugada desde atrás. Un suplicio. El Guijuelo, con el campo a su favor, disfrutó de la mejor ocasión de la primera parte cuando Coque mandó la pelota al lateral de la red. Tampoco le interesaba prodigarse en exceso por las inmediaciones de la meta blanquiazul ni tampoco tener el esférico. El Dépor se fue encontrando algo más cómodo en los minutos finales de ese primer acto, aunque a penas inquietó. Impotente. Un puñado de centros sin rematador de Trilli y un buen disparo de Kuki Zalazar desde la frontal. Poco más. Ninguno de los dos equipos sufría. Nada que llevarse a la boca. Soporífero, insufrible. Desaconsejable espectáculo para la hora de la siesta. El paso por vestuarios le sentó de inicio mucho mejor al Guijuelo. Ya por intenciones se le veía otra cosa. De esa presión media de la primera parte a una idea de apretar más arriba, morder e incomodar en las inmediaciones de Pablo Brea. El equipo local tenía clarísima la idea de partido en su cabeza. Cubrirse, que el Dépor se sintiese incómodo y madurar el partido para robar un balón cerca de la frontal y en cuatro toques batir a Brea. Sabían que era la única forma. Y así fue. Pero hasta llegar esos cuatro minutos locos que mataron al Dépor en esta Copa. Al grupo coruñés le faltó alma, mordiente y calidad. La incomodidad era infinita, no llega ese hándicap para justificar lo poco o nada que se vio, sobre todo, en ataque. Cero desequilibrio, cero remate. Solo alguna jugada aislada de Yeremay. Sin noticias de Gorka, Kuki o Narro, solo cuando se lesionó. Y el apagón llegó en el minuto 70. Fueron dos goles, uno de Pepe Carmona y otro en propia meta de Kuki Zalazar, que ya tiene saldo negativo en su aventura coruñesa. Y ahí se acabó el partido y eso que el equipo coruñés tuvo por el medio la vida extra del paradón de Brea. Ni así se enganchó, ni así dio señales de vida. Cano movió el banquillo para los últimos minutos ya con el 2-0. La Copa ya bajaba por el retrete. Salieron Antoñito y Quiles para dar mordiente y profundidad. Trilli pudo recortar en un saque de esquina. La suerte, o más bien la desgracia, ya estaba echada. El Dépor, encima con dos lesionados, se despedía de la Copa y muchos jugadores también decían adiós a las pocas oportunidades que iban a tener en un futuro. Y alguno es lo que merece y no, precisamente, los chavales ni los que menos juegan.